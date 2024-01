'Si no cumplen me toca proceder', la advertencia del Minsalud al gerente del Hospital de Girón

Los cuestionamientos del ministro de Salud apuntan a que el tema de la clínica es de cumplimiento. "Y si no les va a tocar llevar multa a ustedes. Yo no soy abogado. He tenido la posibilidad de estar en muchas ocasiones como gobernador, alcalde y demás. Si no tengo un interventor, me toca proceder".

En medio de su visita a Santander, el ministro de Salud cuestionó la baja ejecución en las obras, amenazando que si no hay prontos resultados se verá en la obligación de imponer multas desde su cartera ministerial.