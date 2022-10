Tensiones entre el Gobierno Petro y congresistas del Pacto Histórico

La ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que, en su momento, unos congresistas de la coalición de Gobierno “le sacaron la piedra” y esa situación le molestó.

“Un día me sacaron la piedra y les dije: ‘Lo que va a pasar si ustedes siguen con esto es que nos va a tumbar es la izquierda, no la derecha. Lo cual es inaudito’. Créame que a veces sí quisiera ver al Pacto Histórico entendiendo que ya no están en la oposición y que son parte del Gobierno”, afirmó López en entrevista con Blu Radio.

En respuesta, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que nada los iba a tumbar y lamentó las declaraciones de la ministra López.

“Querida ministra Cecilia López NO NOS VA A TUMBAR NADIE. Insisto en inconveniencia de declaraciones que generan incertidumbres. Tal vez la desconexión entre algunos de sus funcionarios y la bancada del Pacto le hace pensar eso”, expresó Barreras en su cuenta de Twitter.

Recientemente, el presidente del Senado también se refirió a las diferentes declaraciones que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha entregado a la opinión pública.

“La preocupante situación económica global debe afrontarse con prudencia. Ningún funcionario, ningún ministro, ningún consejero debe generar incertidumbre con sus declaraciones, sino certezas pues esto solo genera miedo y fuga de capitales”, afirmó el senador.