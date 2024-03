$!Tribunal niega suspensión de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga

“De cara a lo anterior, debe decir la Sala en este momento procesal que, siendo los videos aportados por la parte demandante, la única prueba con la que se pretende probar la doble militancia alegada y habiendo sido estos desconocidos por el señor Jaime Andrés Beltrán, sin que pueda el Tribunal comprobar en estos momentos la fuente del mismo o su veracidad, en aplicación del Art. 244, no se podrán tener por ciertos los fundamentos fácticos de la demanda, haciéndose necesario surtir del debate probatorio propio del medio de control de la referencia, puesto que, los videos por sí mismos no logran corroborar que (i) fueran difundidos en algún medio de comunicación o red social, y, (ii) la veracidad y autenticidad de los mismos”, dicta el fallo del TAS.

Así quedó consignado en el auto del 12 de marzo del 2024, mediante el cual la magistrada Luisa Fernanda Flórez no decidió la medida cautelar solicitada, ya que los videos y fotografías aportados por la parte demandante no permitían concluir que efectivamente el entonces candidato había incurrido en doble militancia en las elecciones de octubre de 2023.

Además, el Tribunal inadmitió todos los videos aportados por los demandantes en este proceso contra Jaime Beltrán debido a que los links aportados por la parte demandante para sustentar acreditar la autenticidad de las grabaciones ya no tenía, conexión a internet.

Las hipótesis

“Apoyó las candidaturas al concejo de Bucaramanga periodo 2024-2027 de los ciudadanos Edisson Ferney López – inscrito por el partido Centro Democrático, Carlos Augusto Mateus Rojas y Oscar Diaz Layton, inscritos por el partido Conservador, y, Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román Romero y Juan Sebastián Gómez Aguilar, inscritos por el partido de la U, no obstante que era su deber apoyar a los candidatos al concejo que inscribió su partido político, es decir, Colombia Justa Libres junto con el Movimiento Salvación Nacional, en una coalición denominada Juntos por Bucaramanga”, se lee en la demanda.

Por su parte, la defensa del mandatario de los bumangueses insistió en que Jaime Andrés Beltrán no incurrió en doble militancia toda vez que participó en la contienda electoral del año pasado como aspirante coavalado por diversas fuerzas políticas.

Además, la defensa de Beltrán aseguró que las pruebas aportadas por los demandantes no demuestran que el mandatario local haya apoyado a aspirantes al Concejo diferentes a los partidos que hacían parte de la coalición Defendamos Bucaramanga.

“De las pruebas allegadas con la demanda, no se deriva ningún indicio sobre el presunto apoyo suyo a los candidatos al concejo de Bucaramanga. Así mismo, de los links y las impresiones en papel de las publicaciones en redes sociales que anexaron al escrito de la demanda, no se puede afirmar que haya desplegado expresiones de apoyo en pro de un candidato diferente al de su colectividad política, máxime cuando la parte actora no logra acreditar los elementos de la prueba de mensaje de datos como lo es la identificación del origen del archivo, su inalterabilidad y su posterior consulta, que así mismo, a falta de este último, hace que la prueba sea desconocida, debido a que ninguna de las publicaciones relacionadas permiten su consulta en línea. Por lo anterior, solicita que se niegue la medida cautelar”, aduce la defensa.

