Dudas contractuales

¿Devaluación intencional?

“ El señor Juan Carlos Sierra me contacta porque sabe que yo trabajo con muchos clientes expertos en el comercio de material metalúrgico y me comenta que él está a cargo de todo el proceso de liquidación de Ferticol y que la empresa tiene unos activos industriales y un terreno que podrían ser de gran interés para mis clientes, ya que sería un negocio en el que la idea era que todos saliéramos beneficiados ”, relató la fuente, quien pidió reserva de su identidad debido al peligro que representa la denuncia.

“Después de haber hablado con unos clientes que les interesó el negocio, hicimos varias reuniones en Medellín y Barranquilla en las que realizamos visitas para mirar cuál sería el modelo que más nos convenía a ambas partes. Sin embargo, la solicitud inicial por parte del señor Sierra era clara: se tenía que bajar el precio del avalúo de los materiales a subastar. Aunque sabíamos que ese material podría costar fácilmente unos $40 mil millones, él insistía en que el avalúo se tenía que establecer en al menos la mitad de ese valor para que el negocio fuera rentable para los dos. Nosotros accedimos y nos comprometimos a conseguir una firma evaluadora que nos hiciera el peritaje ajustado a lo que él estaba pidiendo, pero con tanta presión acordamos que el peritaje saliera en $10 mil millones, precio que nos beneficiaba a todos”

Polémica chatarrización

“ En la evaluación preliminar de las tres propuestas recibidas, llama la atención que ninguna propuesta cumple a cabalidad con los requisitos, y posteriormente solo un oferente subsana la totalidad de su oferta, la cual inicialmente no cumplía con la mayoría de lo solicitado por la entidad. No es un comportamiento normal que los demás competidores no se interesen en lo absoluto en subsanar sus ofertas y que solo un oferente lo haga cabalmente, habiendo tenido tantas deficiencias en su propuesta inicial ”, agregó Marcela Pabón, de Transparencia por Santander.

Ante dicha situación y recurriendo al régimen especial que cobija a Ferticol, el gerente liquidador, el 30 de marzo del 2023, volvió a recurrir al contrato de compra venta para enajenar los bienes fijos de la firma de fertilizantes. Para el nuevo proceso envió tres invitaciones a igual número de posibles oferentes, no obstante, todos fueron rechazados porque no habrían cumplido con los ítems exigidos en el pliego de condiciones. Sin embargo, en un hecho que llama la atención, solo la Unión Temporal C&C, integrada Productos Digitales y Constructores SAS junto con Transportadora San Pablo Ltda, fue el único proponente que subsanó todos los requisitos y se quedó con la millonaria venta de la chatarra de Ferticol, a pesar de que ninguna de las dos empresas que la conforman tenía ni la capacidad financiera ni la experiencia necesaria para la ejecución de un contrato de esa magnitud.

Según los estados financieros de ambas compañías, a diciembre del 2022 los activos no superaban los $400 millones, diez veces menos que el contrato de chatarrización que ‘milagrosamente’ se ganaron en el proceso de liquidación de Ferticol, es decir, no contaban con el músculo financiero para llevar a cabo la compra del material obsoleto o inservible.

Lote 6, en riesgo

En el primer proceso de venta de los predios propiedad de Ferticol liderado por Juan Carlos Sierra terminó con un desfalco cercano a los $40 mil millones.

“ Las ofertas se presentarán únicamente en forma física, organizadas, legajadas y foliadas en orden ascendente... por lo anterior, al no cumplir con los requisitos para la presentación de la oferta, se entenderá como no presentada ”, se lee en la Resolución 0314 de 2023.

Predio devaluado

Desde comienzo del siglo XXI, Ferticol venía teniendo problemas financieros. Esto, sumado a unos daños graves en la planta de amoniaco llevaron a que en los años 60 se suspendieran las actividades.

El corporado respaldó su postura con un derecho de petición contestado por la Secretaría de Planeación de Barrancabermeja en el que responde que “el área donde actualmente se encuentra la infraestructura física (factoría), con sus correspondientes cerramientos, no se encuentra en suelo de protección, y según el mapa, esta área presenta uso de suelo industrial”.

Según expertos en derecho urbano consultados por Vanguardia, el avalúo sobre el Lote 6 de Ferticol tampoco correspondería a la realidad ya que tampoco tuvo en cuenta el POT aprobado en 2022 en Barrancabermeja, que le aporta nuevas potencialidades y nuevos atributos, en especial porque el predio actualmente no solo es industrial sino urbano de vivienda multifamiliar, que, sumado a su estratégica ubicación colindante a una vía nacional, incrementa de manera significativa el valor del inmueble propiedad de Ferticol.

“Se evidencia que el área del lote en donde se encuentran ubicadas edificaciones existentes se conservó su uso industrial, y en el área donde no existen edificaciones actualmente se asignó uso residencial neto. Hoy se puede hacer vivienda y el avalúo no contempla esta consideración. El escenario actual, es que con el cambio de normativa del POT, el lote aumenta su potencial de utilidad en edificabilidad y usos, al permitir una densificación en altura en las dos actividades con las cuales cuenta el lote. No debemos olvidar que la tierra vale lo que en ella se pueda desarrollar y el nuevo POT si le otorga al lote unas potencialidades que no tenía y que no tiene en cuenta el avalúo”, explicó Sergio Arenas, magíster en derecho urbano, director ejecutivo de Arenas Ochoa Abogados.

Las inconsistencias en el avalúo del principal activo de Ferticol terminarían afectando todo el saneamiento fiscal del pago de acreencias laborales, pensionales y crediticias de la empresa de fertilizantes, que a la vigencia 2020 alcanzaba los $138 mil millones, el doble del valor actual por el que se pretende enajenar el Lote 6.

Para tener un punto de comparación, el metro cuadrado en el Parque Industrial de Yuma, que esta justo al lado de Ferticol, cuesta un millón de pesos, $700 mil más que el metro cuadrado avaluado en el Lote 6 de la empresa de fertilizantes.