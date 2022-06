Voto simbólico

A pesar del incremento en segunda vuelta, el voto en blanco está en las cuentas de los dos candidatos. La Registraduría Nacional recordó que este tendrá solo un efecto simbólico y no jurídico, aunque es válido, no será determinante en los comicios del 19 de junio.

“En la tarjeta electoral de segunda vuelta el voto en blanco tiene un efecto simbólico ya que la Constitución establece que cuando gana el voto en blanco se debe repetir la elección pero solo para la primera vuelta electoral. Es un voto válido”, expresó el registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán Namén.

Para el abogado Manuel de Jesús Rodríguez, si bien el voto aparece como una manifestación de rechazo ciudadano frente a las candidaturas y se presenta como alternativa viable en la segunda vuelta presidencial; finalmente no tendrá ninguna repercusión en las elección entre los candidatos Petro y Hernández.

“Si el 19 de junio opta por votar en blanco ese voto contará como expresión de rechazo, de dignidad, si lo quiere poner en esos términos, pero no se sumará a uno u otro candidato. En eso se equivocan quienes pretenden darle al voto en blanco un efecto que no tiene. Si vota en blanco no vota ni por Petro ni por Hernández, pero el ciudadanos debe saber que uno de los dos, así no lo quiera, va a ser elegido presidente. En segunda vuelta será elegido quien obtenga el mayor número de votos y el voto en blanco no afectará el resultado”, señaló el jurista.

