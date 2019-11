Deosgreylis Gutiérrez duerme hoy mejor que hace unas semanas. Aunque persiste la angustia y la incertidumbre por el bienestar de su pequeño hijo, saber que lo tiene a su lado, brindándole el calor de mamá, la hace sentir algo tranquila.

Deosgreylis llevaba mes y medio en Bucaramanga cuando la encontramos en la Fundación Emanuel Josué, a donde llegó ante la falta de ayuda para sobrellevar un nacimiento prematuro.

A la ciudad arribó hace tres años de su natal Venezuela, con su esposo y su hijo de nueve años. Acá consiguió trabajo y se enteró que estaba embarazada. Y justo cuando su bebé llegaba a los cinco meses de gestación empezó su angustia de madre. Desde ese entonces su hijo estuvo en una incubadora en el Hospital Universitario de Santander. Cada día era un milagro de vida para Deosgreylis, que esperaba la recuperación de su bebé.

Itan Emiliano Monasterio Gutiérrez debió nacer el 17 de octubre, pero las circunstancias de la vida lo trajeron a este mundo el 29 de junio. El bebé durante poco más de dos meses que permaneció en el HUS estuvo con oxígeno, fue asistido quirúrgicamente, fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos y cada ocho días tenía control de sus ojitos, pues la salud de un bebé con esa prematuridad tiene alto riesgo. Además, Deosgreylis debió convertirse en mamá canguro. Ella, ya por fuera del HUS, debía visitarlo todos los días, brindarle su amor y alimentarlo con leche materna.

Ya sin trabajo, con su esposo de regreso a Venezuela, con el hijo mayor a su cargo y con el bebé en estado crítico en una incubadora, Deosgreylis quedó de brazos cruzados en Bucaramanga.

“De la Fundación Emanuel Josué tengo que decir muchas cosas buenas, porque he sentido el apoyo que de ninguna persona he tenido. Yo prácticamente me había quedado en la calle”, dice esta morena de 29 años al recordar sus días más difíciles en la ciudad.

“Esta es una fundación que apoya a mamitas, y aun así, con mi hijo de nueve años, me abrieron las puertas y me dieron el apoyo. Acá como, duermo, en las tardes libres hago manualidades, voy al hospital, descanso...”, recuerda con cariño.

Hace unos días, Itan Emiliano salió del HUS, aunque no ha sido dado de alta. Está en controles, pero ahora bajo el calor y amor de Deosgreylis las 24 horas del día.

Como ella son centenares de mamitas a las que Emanuel Josué les ha abierto su corazón. Son mujeres vulnerables, que no tienen a nadie en Bucaramanga, pero han encontrado en la Fundación Emanuel Josué, en sus voluntarios y empleados, la familia que les permite que sus días sean más llevaderos.

Casos de todos los días

Cada caso es una historia de vida, dice una y otra vez Clara Inés Sánchez. Quizás ella es una de las personas que más ha vivido de cerca la experiencia de estas mujeres, por quienes incluso ha salido corriendo a medianoche desde su casa con el ánimo de auxiliarlas ante una emergencia, como lo relata María Eugenia Prada, fundadora de la institución.

Paradójicamente, Deosgreylis también fue mamá canguro en la fundación, pero de un bebé que no engendró.

En la fundación, los mellizos Antonio y Dulce María, hijos de Erlinda Silva Ruiz recibieron el calor de mamá de Deosgreylis, como parte del apoyo que allí se incentiva entre las mamitas. Hoy Erlinda está en su pueblo, trabajando y velando por ellos, pero no alejada de Emanuel Josué, que genera una red de apoyo para ella y sus dos pequeños, que ya pasaron la etapa más crítica.

Y es que cada una de las mujeres que ha sido recibida en el hogar de Emanuel Josué durante los siete años que lleva de servicio, sin duda tiene una historia que arruga el corazón, pero que motiva a seguir luchando para que a partir de su experiencia allí tengan otra visión de la vida.

Emanuel Josué ha encarnado así la bondad, porque otra sería la experiencia de mujeres como Mónica, la primera que albergó en su calor de hogar la fundación.

También la de Diana, que llegó con un embarazo de alto riesgo y una situación más o tan compleja como esa: quería dar en adopción a su tercer hijo, como lo había hecho con los dos anteriores, pues estos no habían sido, precisamente, fruto del amor.

Gracias al trabajo que hizo todo el equipo humano de Emanuel Josué, Diana decidió asumir su rol de mamá. En la fundación estuvo un año y luego se marchó a su pueblo enamorada de su hijo y con ganas de luchar por el bienestar de él. Eso fue hace como tres años, y la comunicación que sostiene con la fundación corrobora que ella siguió fiel a su papel de mamá.

Hace tan solo un mes, Ivón Astrid Bautista está protegida por el amor de Emanuel Josué. Llegó de Venezuela a Colombia hace como ocho meses. Estuvo en Bogotá con su esposo y otro de sus hijos buscando oportunidades laborales, pero “fue una odisea”, dice. Una hermana y su familia le tendieron la mano, así que llegó a Guaca, un pueblo de García Rovira que ni muchos santandereanos conocen.

Con algunos meses de embarazo debió venir a Bucaramanga, pues “allá me iba sintiendo mal, tenía muchos dolores y contracciones”. El embarazo de Ivón Astrid, con ocho meses de gestación, es de alto riesgo. Sus tres hijos han sido de parto prematuro y nada raro sería que el nacimiento de este bebé también lo fuera.

“La verdad, yo estuviera muy complicada... es demasiado difícil”, afirma al preguntársele cómo serían sus días sin el apoyo de Emanuel Josué.

Sin duda, como coincide en decir todo el equipo de colaboradores de Emanuel Josué: “En cada mamá hemos dejado huella”.

