Han pasado veinte años de abandono; cuatro, de una declaratoria de calamidad pública; una clausura y aún no se inician las obras de reconstrucción del tablestacado que protege el Muelle de Barrancabermeja.

Hoy, el tablestacado del sector El Muelle en Barrancabermeja, sigue colapsado, generando un riesgo para la comunidad y sin que en la zona, se ponga “una sola piedra” para iniciar su recuperación, pese a que, desde hace tres años y seis meses, se declaró la calamidad pública en la zona.

Pescadores y pobladores insisten en la urgencia de intervenir y recuperar esta orilla del río, “esto acá es un peligro, sigue sin que se arregle, cada vez se ve más el daño y seguimos con esa malla que la verdad no sirve para nada porque dicen que la pusieron para que la gente no pase y corra riesgo pero eso no sirve para nada, la gente la rompió y sigue pasando a orilla del río con ese riesgo y cada vez es peor”, dijo Heriberto Campos, pescador.

El panorama de riesgo y deterioro persiste también, pese a que a comienzos del 2020, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljcah, anunció que la Instancia de Regalías del Río en Bogotá aprobó los recursos para la reconstrucción y protección de esa margen del Magdalena en el sector El Muelle, una obra que incluye la reparación completa del tablestacado, desde la Terminal Fluvial Yuma, hasta el Hotel Pipatón.

El deterioro de la zona, que se ha recrudecido con la temporada de lluvias, ha llevado a algunos sectores a preguntarse sobre la suerte de este proyecto, “en marzo fuimos a una reunión donde nos decían que iban a desalojar la gente después de Semana Santa, que eso era un hecho, pedimos el contrato y no nos mostraron nada; y a hoy no hay nada, no entiendo cómo proyectan el resto de obras del Distrito Malecón, si no hay contrato del tablestacado del río”, dijo Raúl Barba, integrante de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial.

¿Cuándo iniciarán las obras?

Frente al proyecto, que contempla una inversión de 19.600 millones de pesos para recuperar el tablestacado de río, el alcalde Alfonso Eljach explicó que el proceso esta ad portas de iniciar la parte contractual.

“Los recursos fueron aprobados a principios de año, e implicaban una segunda parte que era tener una expedición de un permiso de la CAS, que ya lo emitió; todo lo que es la transición de los recursos del DNP a la Alcaldía, quien es el ejecutor, ese proceso está finalizando y de aspectos que también tenían que ver con Cormagdalena como cabeza del OCAD, y ese proceso está a punto de culminar”, dijo el mandatario.

Agregó, que se prevé que dentro de menos de 15 días se dé la apertura de la licitación pública para adjudicar el contrato, “esperamos con esto, finalicemos la parte contractual a finales de junio, empezando la obras a principios de julio que es el cronograma que hemos establecido”, puntualizó.