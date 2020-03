Familias del área metropolitana de Bucaramanga, que por dificultades económicas no tenían con qué pagar el servicio de agua, recibieron con optimismo la decisión del Gobierno Nacional de frenar la suspensión y conectar gratuitamente el suministro del líquido para combatir la crisis del COVID-19.

Alicia Gómez, una de las morosas en la Ciudad Bonita, reconoció que “me siento más tranquila porque la situación es muy difícil. Yo soy vendedora ambulante y también las ventas han bajado, porque muchos no salen, entonces no hay plata para pagar la deuda, y más ahora que el agua es importante por el Coronavirus”.

Por su parte, Miguel Álvarez Acuña, taxista que reside en Floridablanca, indicó que “es muy buena la medida del Gobierno, porque nos ahorramos la reconexión y tendremos agua para este momento tan difícil. Eso sí, hay que darle buen manejo, porque el gasto del consumo sigue”.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, informó que son alrededor de 1.500 los usuarios suspendidos por mora y desde ayer se realiza toda la logística para volver a conectarlos.

“En estos momentos de crisis en el ámbito Mundial, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, quiere entregar un parte de tranquilidad a las familias de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, informando que se adoptaron decisiones que buscan mantener la operación normal en la prestación del servicio, asegurando el suministro de agua potable en las condiciones de continuidad y calidad acostumbrados”, informó la entidad mediante un comunicado de prensa.

La gerente general del amb, Zoraida Ortiz Gómez, agregó que “hay que recordarles a los usuarios que las directrices dadas por el Gobierno Nacional son de no cobrar esa reconexión. En ningún momento se dijo que no se cobrara el consumo. Al usuario le sigue llegando la factura, no vamos a cobrar la reconexión’’.

Mientras tanto, Bomberos de Bucaramanga, reportó que “si en su barrio no hay servicio de agua, comuníquese con nosotros a la línea 119. Estaremos programando los recorridos. En coordinación con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga trazaremos rutas y horarios para la entrega de agua potable a los ciudadanos que no dispongan del líquido’’.

En Colombia, un millón de ciudadanos no cuentan con este recurso debido a la morosidad. La medida de reconexión se puso en marcha desde esta semana y la meta, para el Ministerio de Vivienda, en cabeza de Jonathan Malagón, es que en un plazo máximo de 15 días se recupere el suministro del agua en todo el país.