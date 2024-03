Cdmb dice que desde ya asume la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga

La Cdmb dijo que volverá a ejercer labores en la totalidad del territorio de los municipios que conforman sus competencias de autoridad ambiental, incluyendo a los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

La historia legal soporta a la Cdmb como autoridad ambiental en la región. Nació como una entidad para combatir la erosión en la escarpa de Bucaramanga y se ha consolidado, a través de los años, como la autoridad de 13 municipios de Santander, en los cuales trabaja para defender el medio ambiente de manera integral. (Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, les informó a los alcaldes de la capital santandereana, Girón, Floridablanca y Piedecuesta que asume nuevamente como autoridad ambiental en remplazo del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB.

Como se recordará, un fallo del Consejo de Estado decretó en junio pasado la nulidad del Acuerdo por medio del cual el Área Metropolitana fungía como autoridad ambiental urbana.

Así las cosas, la Cdmb oficializó ayer que ejerce desde ya las competencias que la Ley 99 de 1993 le confiere como autoridad ambiental en los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca.

Es decir, la Corporación sostiene que “es de nuevo la entidad encargada de tramitar permisos de poda y tala de árboles, vertimientos, emisiones, ocupaciones de cauce y concesiones de agua, entre otros ítems”.

De hecho, ayer la Cdmb invitó a la ciudadanía a adelantar las diligencias, en materia ambiental, en sus oficinas.

La Cdmb le reiteró a la comunidad en general que volverá a recepcionar los asuntos administrativos y legales necesarios para diferentes permisos y licencias que se expiden, con el fin de cumplir con la legislación ambiental.

También volverá a formular, adoptar e implementar los planes de protección del medio ambiente, del manejo de cuencas y de la estabilización de taludes.

Solicita los recursos

Algo más: Al caer la tarde de ayer, en comunicación enviada a los cuatro gobiernos del área, el Consejo Directivo de esa entidad instó a los alcaldes a que procedan a efectuar el giro directo e inmediato a favor de la Cdmb de los recursos que, por concepto de sobretasa ambiental, recaudan esas entidades territoriales.

Por el reconocimiento de la autoridad ambiental otorgado a la Corporación, esta entidad comenzará a recibir de nuevo los $65 mil millones al año que por concepto de sobretasa venía recibiendo el Área Metropolitana.

Finalmente, Luis Alberto Flórez Chacón, presidente del Consejo Directivo de la Cdmb, le solicitó al titular de esa entidad a promover todas las acciones penales, disciplinarias y fiscales que sean necesarias o que conduzcan al cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado, en restablecimiento del ordenamiento jurídico.

La respuesta del municipio

Para el Municipio de Bucaramanga, el fallo del Consejo de Estado que le devolvió la autoridad ambiental a la Cdmb, “tiene muchos vicios que todavía no han sido aclarados por el Alto Tribunal”.



El propio mandatario de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez fue enfático en decir que, a menos por el momento, no piensa girarle ni un solo peso a la Cdmb por concepto de la sobretasa ambiental.



La Cdmb le respondió que él ni los otros alcaldes pueden desconocer el fallo del Consejo de Estado, so pena de asumir graves consecuencias jurídicas.



No obstante, el Alcalde replicó que “le solicitó unas explicaciones al Alto Tribunal sobre eventos que tiene la parte resolutiva que no corresponden a la realidad”.



Y agregó: “Nos ajustamos con nuestros derechos a la Constitución. El fallo tiene vicios que no aclararon. Además dice que cuando haya un millón de habitantes, que ya el censo lo avala, queda el AMB autorizada como autoridad ambiental”. Por estas razones, dijo el burgomaestre, “se solicitó la complementación del fallo que aún no está en firme, en lo relacionado a los alcances y efectos de la nulidad”.



Según él, “no vamos a permitir que la plata de la sobretasa ambiental, que pagan los bumangueses, se vuelva en una agencia de politiquería, contratos de prestación de servicios y corrupción”.



Ahora bien, es de primordial importancia para el AMB que la comunidad conozca que sus actuaciones en materia ambiental a partir del 2013 se vienen ejerciendo por la competencia otorgada por la Ley 1625 que, en su artículo séptimo sobre funciones del AMB señaló, entre otras: “que el Área sí puede ejercer funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano”.