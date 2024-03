Coomeva dejaría a más de 100 niños en Bucaramanga sin controles de cáncer

Dicha atención es de fundamental importancia para prevenir recaídas por esta enfermedad y para evitar que las células cancerígenas hagan metástasis. Los afectados aseguran que Coomeva no ha programado chequeos y procedimientos en Bucaramanga.

De acuerdo con la información suministrada por la Clínica San Luis, Coomeva tiene serias fallas contractuales en el convenio que se estableción con dicho centro médico. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

De forma repentina y sin ninguna alternativa de solución, Coomeva suspendió, por el momento, las citas y los controles médicos a más de 100 niños que requieren atención y tratamiento contra diversos tipos de cáncer.

De acuerdo con lo denunciado por la Fundación Esperanza Viva, a pesar de las solicitudes que se han hecho formalmente, hoy no existen las garantías para continuar ofreciendo atención a este centenar de infantes, a partir de la próxima semana.

Nury Esperanza, directora de la citada organización sin ánimo de lucro, manifestó: “los niños que están afiliados a Coomeva hoy no cuentan con servicio para sus tratamientos contra el cáncer, pues la EPS canceló las consultas y controles para estos pacientes. Igualmente, desde la próxima semana tampoco atenderían a los infantes que están en tratamiento de quimioterapia”.

“La razón es que Coomeva no ha pagado ni activado el respectivo contrato con la clínica en donde se estaban atendiendo estos menores. Esta situación ya la denunciamos ante la Supersalud, Defensoría del Pueblo y hasta a las altas directivas de la misma EPS”, agregó Esperanza.

“Me dicen que espere”

De acuerdo con las denuncias hechas por las familias afectadas, a pesar de las insistentes solicitudes, Coomeva no ha accedido a programar controles ni nuevos ciclos de quimioterapia para los menores.

Nidia Monterrey, madre de una paciente de 10 años de edad a quien se le extrajo un tumor cerebral, aseguró, “acabo de salir (ayer) de Coomeva y aunque ya he ido tres veces a hacer efectiva una orden de oncología para mi hija, me dicen que no, que hay que esperar porque no hay convenio con la clínica. Lo peor es que no dan soluciones, porque dicen que no tienen convenio con otras clínicas”.

“Mi niña necesita una resonancia en agosto y no hay cómo atenderla. Que tal donde tuviera una urgencia por su enfermedad, en dónde me la van a recibir”, agregó Monterrey.

“Necesita quimioterapias”

Genny Bayona, madre de una ‘chiquitina’ de tres años de edad, quien sufre de linfoma linfoblástico agudo, relató cuáles son los servicios médicos que requiere la niña.

“Esta mañana (ayer) llamé otra vez a ver si ya había servicio pero Coomeva me dijo que aun no había convenio. Mi hija tiene un control programado para el 9 de agosto, para iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia, pues necesita una intervención en la médula; sin esta cita no puede iniciar las quimioterapia”

“Son cerca de 140 niños”

De acuerdo con la información oficial suministrada por la Clínica San Luis, centro médico con el cual Coomeva tiene dicho convenio, actualmente hay 14 niños que se encuentran terminando sus quimioterapias y que esta semana finalizan su ciclo en dicho tratamiento.

Las desatenciones se generarían para los demás ciclos que requieren estos catorce menores y en las etapas o atenciones pendientes que tienen el centenar de infantes restante.

De acuerdo con lo indicado por las directivas de dicho centro de salud, tal descuido de la EPS perjudicaría a aproximadamente a 140 niños.

“Hay 14 niños que están en tratamiento activo, lo que pasa es que la población global de infantes con problemas de matoncología son cerca de 140 y algunos van a tener que empezar nuevos ciclos de quimioterapia. Coomeva debe solucionarnos un problema contractual importante”, afirmó Sergio Prada Marín, gerente General de la Clínica San Luis.

¿Qué dice la EPS?

Mediante una comunicación oficial, la regional Santander de Coomeva dijo al respecto: “ya se está solucionando este asunto, se debe a un problema administrativo. La idea es que mañana (hoy), en el transcurso del día, esto se solucione para reactivar los servicios con la Clínica San Luis.