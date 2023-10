81 % de la población de Bucaramanga percibe que “las cosas van por mal camino”

Por otro lado, 38 % de la población del área manifestó que la situación económica de su hogar ha empeorado en el último año, lo cual se encuentra siete puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2019 en la última encuesta de percepción ciudadana. Así mismo, mientras en 2019 el 7 % de la población se consideraba pobre, en 2023 este resultado se ubica en 19%.

La satisfacción de los ciudadanos con el servicio de salud en el área es de 54 %, aunado a ello el 22 % reportó que entre el momento de solicitud de una cita médica y la atención transcurren más de 30 días. No obstante, el porcentaje de ciudadanos que dijeron contar con un buen estado de salud física y mental fue de 68 % y 85 %, de manera respectiva.

Las principales razones por las cuales el 51 % de los encuestados no poseen vivienda propia en 2023, obedecen a la falta de subsidio para adquirir vivienda (23 %) y el hecho de no contar con la cuota inicial (16 %) para adquirir un inmueble. Esto puede estar relacionado con que los subsidios para vivienda NO VIS duraron hasta diciembre de 2022 y con la dificultad para que las personas puedan ahorrar para la cuota inicial mientras también costean un arriendo.

Entre 2019 y 2023 se observa una importante disminución de la percepción de seguridad en el área metropolitana; de manera que en el presente año la percepción de seguridad es 17 puntos porcentuales más baja que en 2019, es decir, tan solo de 26 %, en contraste con 43 % de 2019. De manera que en 2023 el 40 % de los encuestados dijeron sentirse inseguros en su municipio y el 34 % no se sienten ni seguros ni inseguros.

Alcaldes ‘rajados’