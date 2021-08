Ante este panorama, los ciudadanos han optado por acumular las basuras en las calles, pues la desesperación de tenerlas en casa ha llegado al límite.

Evidentemente habrá aumento de la temperatura en los lugares donde hay acumulación de estos residuos.

Martha Patricia Plata Delgado, gestora Ambiental de Udes Verde

En medio de la pandemia por COVID-19 la no recolección de las basuras debe ponernos en alerta.

“Toda la población estaría en riesgo, sin embargo los niños y adultos por lo general son más susceptibles a las enfermedades. Estamos en una época de cuidado debido a la pandemia, que ha generado otro tipo de desechos dentro de nuestro hogar, los cuales deben ser adecuadamente dispuestos. Tapabocas, guantes, implementos de terapias respiratorias, agujas, jeringas, etc, que se usan en personas que están contagiadas y reciben atención en casa, también son hoy en día un foco de transmisión no solo de COVID-19 sino de otras enfermedades”, señaló Mantilla McCormick.

El mejor tratamiento es no crear basuras

De acuerdo con el Médico Epidemiólogo y docente en Salud Pública de la Udes “el mejor tratamiento para las basuras es no crearlas. Entre los ciudadanos no existe mucha conciencia de que cada uno desde nuestras mascotas (excrementos), hogares (residuos de cocina, residuos inertes, residuos sanitarios), fábricas, empresas, negocios, vehículos, etc., somos generadores de basura y, que su disposición debe hacerse bajo parámetros sanitarios que no perjudiquen a nuestros semejantes.