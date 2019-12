Siempre permanecen ahí, sentadas en los andenes o paradas en las esquinas de la calle 33, en medio del bullicio y el caos del corazón de la ciudad; cuando deberían estar disfrutando de la tranquilidad de su vida ya no tan joven.

Algunas de estas historias están tendidas en los andenes o paradas en las esquinas... Son ‘in...visibles’ porque están ahí, pero muchas veces no las vemos.

¿Cuánto podrán ganar estas mujeres a esa edad?, eso teniendo en cuenta que en ese oficio donde hombres y mujeres pagan por sexo, además de la belleza, la tarifa también está valorada por los años. ¿Atenderán por lo menos un cliente al día? ¿Dónde están sus familias que no las sacan de esa vida?.. Me preguntaba.

En julio de este año, las abordé y constaté que aunque las llaman ‘mujeres de la vida alegre’ o ‘de la vida fácil’, la verdad es otra... Es difícil y muy triste para ellas entregar sus cuerpos por unos cuantos pesos y más aún en la vejez.

Podría uno quedarse todo un día escuchándolas, llorar con ellas, reír con ellas... Tienen tanto por contar que no alcanza la página de un periódico.

Venden su intimidad por 20 mil pesos o menos el rato, a veces pasan semanas sin recibir algún cliente y, por la edad, no encuentran trabajo en otro oficio, sienten el rechazo no solo de desconocidos, sino de sus propias familias. Eso me contaron luego de abordarlas. Son mujeres fuertes a pesar de ser relegadas por una sociedad que las señala.