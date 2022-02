$!¿Cómo Vamos en vacunación en Bucaramanga y su área? Bien, pero todavía hay gente incrédula

Si bien es cierto que el área metropolitana de Bucaramanga avanza a pasos agigantados en la vacunación contra el COVID-19, aún existen personas que se muestran reacias a recibir los respectivos biológicos.

En el marco de la encuesta virtual ‘Mi Voz, Mi Ciudad’, del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, entre la población consultada existen quienes aseguran “no creer” en la efectividad de las dosis.

La firma Sensata UX fue la encargada de aplicar la encuesta, entre el 3 y el 24 de noviembre pasado. En esta segunda etapa se consultaron a 3 mil 71 personas mayores de 18 años y residentes en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Los resultados

En Bucaramanga, por ejemplo, el 23% de las personas que no se ha vacunado argumenta que no lo ha hecho porque “cree que la vacuna tiene efectos adversos”; en Floridablanca, el 25% de los que no han sido vacunados esgrime que “no ha tenido tiempo”; en Girón, el 27% también piensa que “la vacuna tiene efectos secundarios”; y en Piedecuesta, el 24% pone en duda la efectividad de la vacuna.

Pero, más allá de estos porcentajes, que dan cuenta de la incredulidad en torno al tema de las vacunas, “en los resultados de la encuesta también se observa una respuesta positiva de los encuestados hacia el plan de vacunación en el área metropolitana. En noviembre pasado, cuando se aplicó el sondeo, más del 64% de ellos se había vacunado contra el COVID-19; alrededor el 15% tenían una sola dosis; y un porcentaje inferior al 15% no se había vacunado –a excepción de Girón, donde es del 19%.