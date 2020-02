“Tener vida gracias a un ser maravilloso que dispuso que sus órganos fueran donados es el mejor regalo que he podido recibir...”.

Con estas palabras, César Augusto Rodríguez López, un hombre de 66 años, oriundo de Bucaramanga y quien ya disfruta de su pensión, se refiere al día en que inició una nueva vida gracias a un trasplante de riñón.

“El 1 de marzo de 2016 me informaron que debía presentarme en la clínica, porque había una posibilidad muy alta de trasplante”, recuerda.

Ese día, después de completar seis años en lista de espera, en los que tuvo que someterse a diversos procesos de diálisis buscando prolongar su vida, sucedió lo que él y su familia esperaron por tanto tiempo: encontrar un donante compatible.

Una niña que tuvo un accidente cerebrovascular dejó una nota en donde manifestaba que, si algún día le ocurría algo quería que sus órganos fueran donados. “Efectivamente tuve la fortuna de recibir ese regalo de parte de esa pequeña y de Dios, porque había sido una espera bastante larga y difícil”, menciona César.

Una enfermedad denominada Vasculitis le afectó los riñones, desde entonces fue sentenciado a diálisis y empezó su lucha por seguir adelante.

“Cuando supe que podía ser candidato a trasplante uno de mis hermanos decidió ser mi donante, pero en los exámenes de rutina le detectaron cálculos, impidiéndole el procedimiento. En otra oportunidad me llamaron porque había la posibilidad de recibir el órgano de un señor que estaba en estado terminal. Desafortunadamente el señor tenía los riñones ubicados en forma de herradura, una patología que tampoco permitía la donación”.

Aunque la espera fue larga y el proceso difícil, César y su familia nunca perdieron la esperanza.

“Mi vida ha estado llena de cambios, primero tuvimos que adaptarnos a mi enfermedad y a que debía estar conectado doce horas a una máquina, proceso que no solo me afectó, sino que comprometió a mi esposa y a mis hijos. Después del trasplante la sensación de libertad es indescriptible, ya no dependo de la máquina sino de los cuidados que tenga, los medicamentos y la dieta. Cada tres meses me hacen exámenes para ver cómo estoy y cómo está el riñón, afortunadamente siempre se ha portado muy bien”, refiere con felicidad.

“Siempre que tenga la oportunidad invitaré a las personas que están en posibilidades de donar a que lo hagan. Es maravilloso pensar que la vida de alguien que ya cumplió su ciclo seguirá perpetuándose a través de otras personas, por medio de la donación, un acto de amor puro y de bondad”.

Nadie está preparado para ver fallecer a un ser querido, pero la donación es quizás el mejor regalo que una persona, que ya no está, puede hacerle a otra que aún busca una oportunidad de vivir.