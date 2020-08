El permiso de ingreso a moteles y residencias no se aplicó en todo el área metropolitana

En las últimas horas la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que moteles y residencias pueden operar bajo estrictos protocolos de bioseguridad. No obstante, en Floridablanca, Girón y Piedecuesta no se ha expedido ningún permiso, hasta el momento, para la reapertura de estos establecimientos.

De acuerdo con voceros de la Alcaldía de Bucaramanga, la decisión de dar este aval se tomó a raíz de la resolución 1285 del 29 de julio 2020, expedida por el Ministerio de Salud. Sin embargo, desde hace más de una semana algunos de estos lugares ya tenían sus puertas abiertas.

Luis Niño, coordinador de Saneamiento Básico del Municipio, confirmó que “desde la Secretaría de Salud en las visitas de inspección estaremos realizando la verificación de protocolos, su implementación y su presentación. Para el caso de moteles y residencias, por el servicio que se presta, cada vez que sea utilizado algún cuarto se debe hacer cambio de todos los elementos de protección. Igualmente, se tiene que hacer una desinfección completa de este espacio”.

Claro está que allí no paran las medidas. No se permitirán aglomeraciones de personas en las habitaciones, solo una pareja; no se tendrán a disposición elementos que puedan representar riesgo para la transmisión del COVID-19; no se tendrá uso de minibares, y el servicio de áreas húmedas como jacuzzi, turco y sauna queda suspendido.

Para el ingreso a estos lugares es obligatorio el uso del tapabocas, lavado de manos y toma de temperatura, esta última se hará incluso dentro del vehículo. Además, se tendrán tapetes de desinfección y áreas específicas para dejar zapatos y tapabocas.

Cabe destacar, de acuerdo con voceros del gremio, que no regirá el ‘pico y cédula’ para el ingreso, por lo que no se exigirá la presentación del documento de identidad. Y funcionarán durante las 24 horas, teniendo en cuenta que varias de las parejas ingresan antes del toque de queda y salen cuando finaliza la restricción.

Lea también: Así se prepara Bucaramanga y el área metropolitana para la segunda temporada de lluvias

¿Cómo va el área?

De acuerdo con lo que se pudo establecer, en Girón no está autorizada la operación de moteles y residencias, por lo menos hasta dentro de una semana más. Por el momento se adelanta la revisión jurídica de la última resolución del Gobierno Nacional, así como la incidencia de la apertura de estos establecimientos, teniendo en cuenta la alta propagación del virus en la localidad.

En Floridablanca el panorama no es diferente, ya que el municipio se encuentra en alerta roja. Y si bien avanza en un proceso de reapertura económica, el Gobierno Local decidió no tomar nuevas decisiones sobre reapertura de negocios hasta evaluar los primeros resultados de las nuevas medidas que se anunciaron al finalizar el viernes.

Sin embargo, ya se ha avanzado con la evaluación de los protocolos de bioseguridad, pues antes de decretarse la alerta se había propuesto la implementación de un plan piloto con uno de los moteles.

En Piedecuesta se espera una certificación del Ministerio del Interior, dado que en este municipio los casos están bastante elevados.

Jairo Correa, secretario del Interior Municipal, explicó que ya se había enviado una solicitud a Mininterior para la apertura de moteles, hoteles, hostales, restaurantes, residencias y sitios de pesca, entre otros, y fue negada.