El top de las imprudencias más lesivas para la movilidad del área

La falta de vías y el mal estado de alguna de estas, las fallas y daños en semáforos y las intervenciones sobre algunos tramos, son factores que complican la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. No obstante, el problema se vuelve aún más crítico y hasta preocupante cuando se suma la desobediencia de los conductores, que se acostumbraron a romper todas las reglas sin importarles qué tan amenazantes puedan llegar a ser para el resto de los actores viales.

Si bien, siempre se culpa a los motociclistas de cometer la mayoría de imprudencias, no se puede desconocer que frente al volante también hay varios que cometen irregularidades. De hecho, a peatones y ciclistas, que si bien conforman el grupo de los más vulnerables de las vías, se les ha visto “burlarse” de la norma.

Un ejemplo claro que lo mal que puede terminar una mala maniobra fue lo ocurrido el 10 de septiembre de 2021. Melisa Tatiana Tapias, de 21 años, iba a pasajera en una motocicleta y perdió la vida justo por imprudencia de quien iba conduciendo el vehículo en el que ella se movilizaba. Según lo afirmado por las autoridades de Tránsito de Floridablanca, el hombre que iba maniobrando la moto, habría querido adelantar por la derecha un camión; sin embargo, en su afán, habría pisado los taches o bordillos de señalización y habría perdido el equilibrio. Los dos cayeron, pero a Melisa, un furgón le pasó por encima.

En Floridablanca, de acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte, van 5.499 ‘comparendos’ aplicados durante este 2021.

De estos, 2.184 han sido por estacionar en sitios prohibidos, 581 por no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisión de contaminantes, 558 por guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción, 455 por conducir sin licencia de conducción, 311 por conducir sin Soat, 269 por conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código, 146 por no portar la licencia de tránsito, 140 por conducir realizando maniobras altamente peligrosas, 133 por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas y 115 por no utilizar el cinturón de seguridad, solo por nombrar las infracciones que más se cometen.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló que entre enero y noviembre de 2021, en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, murieron 120 hombres y 21 mujeres por accidentes de tránsito. Para este mismo periodo, se atendieron 396 hombres y 194 mujeres que resultaron con lesiones durante un siniestro vial.

Entre tanto, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial precisó que entre enero y noviembre de 2021, en Bucaramanga resultaron 221 usuarios de motos, 37 peatones, 21 usuarios de vehículos y 17 ciclistas lesionados en accidentes de tránsito. Respecto a fallecidos se registran 47 usuarios de motos, 11 peatones, 5 usuarios de vehículos y 2 ciclistas.

Las fatalidades incrementaron en un 12% con respecto al 2020, siendo los usuarios de motocicletas los que tienen el saldo más trágico con 20 muertes más.

A propósito del tema, Vanguardia, tras un recorrido por las principales vías del territorio metropolitano, le cuenta cuáles son las imprudencias que más cometen los actores viales; en una gran proporción, son las causantes de accidentes, algunos de ellos con trágicos y dolorosos finales.

Motociclistas

-Evadir los trancones por los andenes y ciclorrutas.

-Saltarse los separadores para cambiar de carril.

-Conducir en exceso de velocidad.

-‘Zigzaguear’ entre vehículos.

-Transitar en contravía.

-Llevar más de un pasajero.

-Pasarse el semáforo en rojo.

-Adelantar por la derecha.

-Transitar con cargas sobredimensionadas.

-Hacer ‘caballitos’.

-Subestimar las curvas.

-No utilizar retrovisores.

-Transitar por puentes peatonales.

Conductores de carros

-Cambiar de un carril u otro para agilizar su recorrido.

-Frenar bruscamente en una vía rápida.

-No guardar la distancia.

-Adelantar cuando se reviste mayor peligro.

-Utilizar el celular.

-Exceder los límites de velocidad.

-Conducir en estado de embriaguez.

-Acelerar cuando el semáforo está en amarillo.

-Distraerse mirando un accidente.

-Movilizarse por el carril central.

-Mirar al ciclista como un estorbo.

Ciclistas

-No atender la señalización.

-Acercarse mucho a los carros.

-No utilizar las ciclorrutas.

-No utilizar cascos y elementos de seguridad.

-Transitar en contravía.

-Transitar por el margen izquierdo.

-No usar reflectivos en la noche.

-Agarrarse de un vehículo en movimiento.

-No respetar la luz del semáforo.



Peatones

-No utilizar los puentes peatonales y los andenes.

-Cruzar la calle cuando el semáforo está en verde o el vehículo se aproxima.

-Bajarse de un vehículo en sitio no permitidos.

-No cruzar por la cebra.