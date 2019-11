En pleno centro histórico de Bucaramanga, está ubicada la Fundación Posada del Peregrino. Allí, todos los días partir de las de las 11:00 de la mañana, mujeres, niños, ancianos y hombres, hacen su respectiva fila a las afueras, esperando la hora en que se abran las puertas y puedan recibir lo que para muchos es su único alimento del día.

Don Robinson Troya llega muy temprano a hacer la cola. Desde hace un año es beneficiario del programa. Cada día camina desde su casa en el barrio La Feria hasta la calle 42 con carrera 12, para recibir un almuerzo rico y balanceado por tan solo $500. “Es una labor muy bonita, nos tratan muy bien, nos enseñan a orar antes de almorzar”, dice don Robinson.

A quienes no pueden costear el valor del almuerzo, la fundación no les niega el plato de comida. Si han hecho la fila y aún hay fichas, pueden disfrutar del servicio.

De la fila al comedor

Ya casi son las 12:00 en punto del mediodía, hora en que la fundación abre sus puertas a sus nobles comensales. Mientras tanto, voluntarios y personal de cocina se disponen a tener todo listo: bandejas, vasos con jugo y cubiertos servidos. Todo es hecho en las mejores condiciones de salubridad.

¡Y llegó la hora de abrir las puertas! Mujeres, niños y ancianos tienen prioridad para ingresar. Miriam Yamile Amaya, una de las beneficiarias, entra un poco afanada con sus tres hijos porque a las 12:30 p.m. Debe llevarlos al colegio para que inicien su jornada escolar.

“Conocí de la fundación por una amiga que ya venía. Me ha servido de mucho porque soy madre soltera y mantener cuatro bocas no es fácil, los niños también se beneficiaron del jardín donde pudieron empezar su etapa de aprendizaje. Todo esto ha resultado de gran ayuda para mí”, comenta esta mujer que no llega a los 30 años.

Cuando ya todos están ubicados en sus comedores, los integrantes de la fundación se acercan al salón y uno de ellos hace una oración como muestra de agradecimiento por poder cumplir un día más de servir y compartir. Luego, todos entonan un canto de alabanza que va acompañado de sonrisas: “Jesús ha resucitado... Sí que ha resucitado”.

Al finalizar, uno de los servidores enuncia: “Jesús ha resucitado,” a lo que todos contestan: “Sí que ha resucitado”. Así se da inicio al servicio del restaurante, todo con estricto orden y fraternidad.

Las manos que hacen posible esta labor