"Tristemente esa decisión está repercutiendo en la salud de mis animales, se me han bajado de peso. El cambio lo soportaron los perritos jóvenes, pero los viejitos no y se me han muerto. Para mi ha sido muy difícil, son perros que tengo hace mucho tiempo y que tienen dificultades para que los adopten".

"Desde hace dos meses he estado publicando en las redes sociales que no tenemos la manera de alimentar a nuestros animales, primero porque no hay dinero, con la situación económica de ahora la gente no nos está donando porque tienen otras prioridades, y lo poco que conseguimos no nos alcanza, pues los precios han subido como en un 200%", relata Slendy.

Dijo que anteriormente con $100.000 compraba dos bultos de concentrado de 30 kilos. Ahora uno solo cuesta $110.000 y es lo que los perritos se comen al día.