María Margarita González y María Eugenia Rey son dos santandereanas que a su manera y en su tiempo lucharon contra el cáncer, una enfermedad que atemoriza pero que no es invencible.

Y de eso dan fe estas dos mujeres, a quienes a pesar de su diagnóstico, la vida les sonrió y les regaló una segunda oportunidad, esa misma que hoy aprovechan para dar testimonio de su lucha y enviar mensajes de prevención.

Advertencias que hoy, en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, se convierten en una sola voz que actúa como un poderoso recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar para reducir el impacto mundial de esta enfermedad.

“Yo fui la culpable”

Un día como cualquiera, María Margarita se estaba vistiendo y por curiosidad se observó la pierna derecha. En esa acción encontró algo que le llamó la atención: “Me vi un lunar y me intrigó mucho que era diferente a todos los demás, porque generalmente, por herencia, tengo muchos lunares”, relató.

Dicho lunar era distinto, negro e irregular. ¿Ya lo tenía? se cuestionó; sin embargo la mujer recuerda que siguió su vida normal.

Esta situación ocurrió a finales de 2017, pero fue solo hasta 2018 que María Margarita tomó la decisión de acudir al médico, pues intuía que ese lunar no era normal.

“Me veía el lunar todos los días y aunque no me dolía y no quería preocuparme más de la cuenta, sabía que la forma y el color que tenía no era normal, por eso decidí pedir cita médica”, reconoce.

Por su mente nunca pasó tener cáncer de piel, pues su familia no lo tenía. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en su dura realidad.

Acudió a la Liga Santandereana contra el Cáncer, en vista de que la cita con el dermatólogo de su EPS no fue posible.

“Me hice las pruebas y después de tanto esperar los resultados me dijeron que era un melanoma maligno y que debía operarme”, mencionó.

“Me sentí como en las nubes después de recibir la noticia. Llegué a mi casa y dije no me voy a morir, voy a luchar y a salir adelante”, agrega.

Dicho esto, para Semana Santa de 2019, María Margarita estaba en el quirófano, lista para que le extirparan el melanoma.

“Lo que me pasó fue mi culpa, porque cuando era joven tenía la costumbre de ir a paseo con mis amigas y acostarme bajo el sol, no a broncearme, a quemarme. Con esta enfermedad entendí que no debemos exponernos al sol sin protección”.

Hoy María Margarita porta con orgullo la bandera de la supervivencia y no duda en contar su historia, pues aunque el miedo a que aparezca un nuevo melanoma sigue latente, la misión que ahora cumple es evitar que otras personas tengan cáncer de piel, una enfermedad que es completamente prevenible.

