La historia de amor de Nathalia Pinzón Gómez con el parapente arrancó en 2001 cuando tenía 13 años, era skater y se encontraba en un festival de deportes extremos en Barrancabermeja. Allí había competencia de parapentistas y junto con su entrenador se acercaron para observarlos y de paso hablar con ellos y buscar apoyo para construir el primer skatepark de Bucaramanga. Por casualidades del destino, uno de los dueños de uno de los voladeros del sector de Ruitoque, en Floridablanca, le dijo al entrenador de Nathalia que en su establecimiento tenía un espacio para adecuarlo y practicar allí las modalidades de roller y skate. Con el escenario adecuado, Pinzón comenzó a practicar allí con su patineta pero también a codearse con los mejores parapentistas que se daban cita en este lugar. Nathalia confesó que "ya no quería montar (patineta) y subía todos los días hasta Ruitoque sólo para ver como volaban. Me quedaba embobada mirando al cielo pero lo veía imposible por los costos que tenían los equipos. Si era difícil que mi mamá me comprara una patineta, como sería para comprar un parapente". Sin embargo, esta joven aprovechó su experticia en el dominio del idioma inglés y comenzó a trabajar vendiendo vuelos, sobre todo a los turistas que llegaban a este sitio y necesitaban un traductor para que los asesorara. Como era menor de edad, no se le permitía hacer vuelos sola, por lo que aprovechó varios años para practicar en tierra, viajar como pasajera, adecuar equipos y aprender todos los secretos para dominar la magia del viento.

En 2007, cuando cumplió 18 años, se cumplió su sueño, voló sola por cerca de cinco minutos para practicar el despegue y aterrizaje. Para ella esos minutos fueron eternos y asegura que “lo había soñado tanto, había hecho tantos viajes como pasajera, había esperado tantos años que sentí que para eso nací”. Con sus 1,50 metros de estatura y sus 45 kilos de peso, cuando inicio su carrera, Nathalia resaltó que “soy la excepción a la regla. En este deporte, la mayoría de practicantes son hombres y sobre pasan los 80 kilos. Algunas personas decían que yo tan pequeñita no iba a ser capaz de llegar lejos, de volar con pasajeros o de tener mi propia empresa” La deportista tuvo que repartir su tiempo entre la venta de vuelos, la práctica de su nuevo deporte y el adelantar sus estudios como historiadora en la Universidad Industrial de Santander. Terminó su carrera, la ejerció cuatro años pero tuvo que elegir entre la docencia y su pasión y decidió inclinarse por seguir surcando los cielos.

La primera medalla la ganó en casa. De la mano de Leonardo Cárdenas Rey, Edinson Álvarez y Jimmy Álvarez se pudo coronar como campeona en un festival organizado en el escenario de Floridablanca. Allí ganó en la modalidad de Precisión, aunque su gusto en ese momento se inclinaba por el Cross Country, que consiste en atravesar grandes distancias a bordo del parapente. Con los años de práctica se graduó como piloto tándem y luego como comercial. Sin embargo, una lesión la quiso alejar de su amor. “Un día practicando y por un error de pilotaje me accidenté. El parapente falló y me fracturé la vértebra L1. Por fortuna sólo fue una fisura y me levanté y seguí”, afirmó Pinzón Gómez. Su experiencia la hizo tomar el rumbo de retomar el parapente de precisión, precisamente con el que ganó su primer medalla. Esta modalidad consiste en aterrizar sobre una diana, de las mismas el tiro al blanco, y descender lo más cerca del punto blanco del centro. El 13 de octubre del 2018, en Otanche, Boyacá, se coronó como campeona nacional de la modalidad.

Nathalia quiere que muchas mujeres practiquen parapente, que la superen porque, según élla, 'el triunfo es de todas'.