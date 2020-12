Las historias que cuentan los pies de los migrantes

No es fácil meterse en los zapatos del otro, y menos cuando ese calzado ya viejo, roto y decolorado, cubre ampollas, heridas, pero sobre todo arrastra mucho dolor y desesperanza.

Así, con cada paso, los zapatos de un migrante venezolano van dejando huella desde que emprenden un camino muchas veces incierto, sin rumbo fijo... A merced de su suerte.

Los pies se ven arrugados, hinchados, blancos, heridos, ampollados, fríos al atravesar el páramo o calientes cuando el sol azota con fuerza sobre esa larga línea negra llamada asfalto.

Poco menos de 200 kilómetros separan a Cúcuta de Bucaramanga, un trayecto de unas cinco horas en carro, sobre el lomo de la Cordillera de Los Andes. Para un caminante puede significar días, dependiendo del clima, de la salud o del buen corazón de algún conductor que decida darles la ‘colita’. Eso sin contar los kilómetros que ya han atravesado antes de cruzar la frontera.

El paso más difícil de la caminata es la cresta de Berlín y El Picacho, donde la neblina parece ‘besar’ el suelo y el viento combinado con llovizna azota con furia contra el rostro. El frío cala hasta los huesos a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar. Osados, corren el riesgo de sufrir de hipotermia, dolor de cabeza, mareo... Y en el peor de los casos, muerte.

Pisar tierra colombiana significa para ellos esperanza. No es fácil, dejan atrás una vida, una familia, para enfrentarse a gigantes monstruos: miedo, hambre, soledad, dolores no solo físicos, frío, cansancio y el peligro que implica caminar por vías construidas para carros, motos, camiones, pero no para los pasos de hombres, mujeres y niños migrantes quienes van en hileras para evitar ser atropellados entre la oscuridad o la espesa niebla.

Historias andantes...