* Reducir la brecha en el desempeño escolar entre el sector oficial y no oficial: los resultados en el puntaje promedio de las pruebas saber 11 entre los estudiantes del sector oficial y no oficial del departamento muestran la brecha existente entre los dos. En 2022, el puntaje global promedio de los estudiantes de colegios oficiales fue de 262 mientras el de los no oficiales fue de 285. Se presentó una diferencia de 23 puntos en los resultados, donde los estudiantes del sector no oficial tienen mejor desempeño. Además, mientras el 4,4% de los estudiantes del sector oficial alcanzaron nivel de inglés B1 o B+, en el sector no oficial esta proporción de alumnos fue del 18,2% en 2022.

* Generar oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes: la tasa de tránsito inmediato a la educación superior presentó una disminución de 0,2 p.p. entre 2020 y 2021. En Santander, en 2021, solo el 45,6% de los estudiantes que se graduaron de educación media, pudieron acceder de inmediato a la educación superior.

* Incrementar la tasa de cobertura neta en todos los niveles educativos: a pesar del reconocido incremento en 2021 de las tasas de cobertura bruta en transición, básica primaria, básica secundaria y media; el departamento tiene el reto de enfocar y direccionar las políticas públicas de educación en la reducción de la tasa de reprobación y la tasa de deserción que son las posibles características que están desencadenando la brecha existente en el departamento entre la tasa de cobertura bruta y neta, donde obtiene mayor ventaja la tasa bruta.

5. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA