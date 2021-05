Tanto en la jornada de la mañana como en la de la tarde, por vías como la carrera 33, la carrera 27, la calle 36 e incluso la Autopista a Floridablanca, las personas desfilaron con banderas y pancartas.

En la primera de las marchas, que se realizó durante la mañana, grupos de sindicalistas, organizaciones sociales, transportadores y otros trabajadores permanecieron varias horas en las calles protestando y conmemorando el Día Internacional del Trabajo.

Esa manifestación se inició en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán y de manera pausada avanzó por el centro de la ciudad y la carrera 27 con calle 36, donde se realizó un plantón.

Un grupo de transportadores también se unió a la jornada de protesta y avanzó sobre la Autopista a Floridablanca.

Por la tarde se realizó la segunda marcha que, inicialmente, contó con un punto de partida específico: el Parque San Pío.

Tras la aglomeración de personas, sobre todo en el tramo de la carrera 33, Metrolínea se vio obligado a suspender temporalmente el servicio de la ruta P13 en ambos sentidos, por la movilización ciudadana. La medida obedeció a la gran cantidad de gente concentrada allí.

Además de las grescas que se armaron al caer la tarde, hay que señalar que muchos de los manifestantes no respetaron el distanciamiento social; es más, algunas personas no portaban tapabocas y otras no lo usaban bien.

Autoridades han advertido sobre la incidencia que esto pueda tener para el aumento de contagios de la COVID-19.