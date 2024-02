$!¿Por que los frailejones del páramo de Berlín resistieron el voraz incendio?

En otras palabras, es como si el frailejón se hubiera cubierto con un traje especializado que aisló el fuego. No obstante, el doctor en biología destacó la acción oportuna de comunidad, autoridades y cuerpos de socorro para extinguir el fuego, ya que, si los frailejones hubiesen estado expuestos por más tiempo a estas altas temperaturas, su interior se habría calcinado y hubieran muerto.

Por su parte, la bióloga Jasmilly Benavides Céspedes, profesional especializada de la Subdirección de Ordenamiento y Planificación de la Cdmb, agregó que tras la visita del pasado viernes a la zona del incendio se verificó que allí no hay ‘un cementerio de frailejones’, sino más bien un terreno en ‘cuidados intensivos’.

Animales siguen huyendo

Recomendaciones

Para las aves se pueden poner unos recipientes en la parte alta, como bebedores para que puedan beber agua.

• Para los grandes felinos no dejar los animales sueltos para que no sean llamativos para ellos, sino que sigan su rumbo.

• El páramo en particular es un corredor de biodiversidad donde especies como el oso pueden desplazarse muchos kilómetros en un día. De esta misma manera los felinos lo pueden hacer mucho más rápido por su agilidad. Estos son corredores de biodiversidad y por ello se debe respetar, no ahuyentarlos, no cazarlos.

• Cualquier avistamiento que se tenga, llamar a la autoridad ambiental, en este momento se está realizando la caracterización en la zona de tal manera que se pueda identificar cuáles son las especies que se están moviendo desde el páramo.