¿Qué hacer para frenar la ola delincuencial que azota a Bucaramanga?

Melissa Franco García, secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga: “No es posible tener un policía para cada ciudadano, pero eso no quiere decir que la administración no esté luchando contra el accionar de la delincuencia”.

“Esta situación no es nueva, yo diría que viene desde la administración anterior y se recrudeció por la indiferencia oficial del anterior alcalde”.

“No podemos ocultar la ola de inseguridad que asalta a Bucaramanga y que se evidencia en la serie de atracos, raponazos y demás hechos de violencia que se registran a diario no solo en las redes y periódicos, sino además en nuestras calles”.

La verdad es que la sensación de los bumangueses se evidencia en el miedo al raponazo y a los hurtos, no solo por los videos que se emiten en redes sociales sino por sus experiencias personales.

Y si bien la información de la Policía aclara que las cifras de hurtos disminuyeron en lo que va corrido de este año en relación con 2021, la dirigencia cívica y los veedores de los ciudadanos afirman que este no es un factor definitivo para concluir que el área metropolitana de Bucaramanga sea totalmente segura.

Según la más reciente encuesta de esta iniciativa, cerca del 70% de las personas consultadas sostienen que no se sienten seguras al recorrer las calles de la ciudad.

“El problema de la inseguridad en la ciudad tiene varios componentes:

1. Se evidencia la falta de autoridad y ella se ve reflejada no solo en el crecimiento de la delincuencia, sino también en el aumento de los puntos en donde venden cosas robadas.

2. La anarquía es notoria. Cada delincuente, ya sea con su moto o con su carro e incluso a pie, hace lo que quiere por las calles y a sus anchas. No existe un freno al ladrón.

3. En la migración, por ejemplo, entra y sale gente sin mayores controles, lo que desencadena en una total libertad para delinquir.

3. La gente se siente completamente abandonada y eso hace que se recurra a la legítima defensa. La ciudadanía siente que no puede dejarse intimidar, y si no hay autoridad que le ponga punto final a la inseguridad, ella misma sale a cuidarse y a defenderse. Nadie se puede meter a mi casa, nadie se puede meter a mi negocio, nadie puede atentar contra mí. ¿Por qué? Yo tengo el derecho de defenderme. No se trata de tomar la justicia por las propias manos, pero al final aquí se protege más al delincuente que al ciudadano”.

OPINAN LOS CIUDADANOS

1: ¿Se siente seguro al movilizarse por las calles de la ciudad?

2: ¿Cómo se blinda usted ante la ola de inseguridad?

Eduardo López

1. “Aquí toca andar con el credo en la boca para evitar que los hampones nos atraquen”.

2. “Yo evito dar papaya. Estoy listo a reaccionar ante cualquier intento de robo de los delincuentes”.

Javier Molina

1. “Bucaramanga es una ciudad demasiado insegura. Hay muchas bandas delincuenciales actuando a sus anchas”.

2. “La clave es estar con los ojos abiertos para evitar que los amigos de lo ajeno nos roben”.

Alexánder Hernández

1. “La inseguridad se ve por todos lados. No hay mayor presencia policial y por eso atracan a toda hora”.

2. “A uno le toca estar pendiente de quien va por la calle, para no llevarse sorpresas desagradables”.

Arnulfo Camargo

1. “Como dirigente cívico y viendo la realidad de nuestros barrios, certifico que Bucaramanga está realmente a merced de la delincuencia”.

2. “La clave es trabajar en la prevención, pero también es fundamental que las autoridades locales hagan algo para velar por la seguridad de los bumangueses”.