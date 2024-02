$!¿Quiere estudiar en una universidad de EE.UU? Asesórese y resuelva sus dudas en el Stem Tour 2024 este 21 de febrero

Representantes de 14 universidades estadounidenses visitarán Bucaramanga este miércoles 21 de febrero, fecha en la cual se desarrollará un foro sobre carreras profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En el evento habrá información sobre programas académicos, requisitos de aplicación, ayudas financieras, procesos de visado de estudiantes, becas Fulbright y Colfuturo, financiación a través de Icetex, procesos de aplicación y exámenes estandarizados de inglés.

Se trata del ‘Stem Tour 2024’, que tendrá lugar en la capital santandereana este miércoles 21 de agosto. El evento se llevará a cabo en el Centro Colombo Americano, ubicado sobre la carrera 22 #37 -74, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

El ingreso al público en este evento es gratuito, hasta completar aforo. Se requiere un registro previo de los ciudadanos que asistirán, a través de la plataforma web que se dispuso (https://www.eventbrite.com/d/colombia/educationusa/).

Ingeniería aeroespacial, ciencias biomédicas, ciencias de la computación (computer science), desarrollo de juegos (game development), ciberseguridad, ingeniería nuclear y aviación son algunas de las novedosas carreras científicas y tecnológicas que ofrecerán múltiples universidades de Estados Unidos durante este foro.

Bentley University, Colorado State University, Elmhurst University, Northeastern Illinois University, Purdue University, University of Texas at Arlington, University of Cincinnati y University of Kentucky son algunas de las universidades que participarán en el ‘Stem Tour 2024’ en Bucaramanga.