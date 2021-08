Santander acaba restricciones y le da paso a la apertura total

El retorno gradual y progresivo a la presencialidad en las instituciones educativas con los debidos protocolos se mantendrá dentro de los compromisos previamente establecidos, así como la apertura de cirugías programadas no vitales de distintas especialidades, y la inspección, vigilancia y control de los aforos en sitios públicos o con incidencia de aglomeraciones, para reducir los contagios diarios por SARS-CoV-2.

Por consiguiente, alcaldes, secretarios de salud, secretarios de educación, sociedades científicas, académicos, fuerza pública, gremios empresariales, salas situacionales y la Gerencia COVID-19 avalaron la apertura de los sitios deportivos y establecimientos nocturnos, bares y discotecas, así como la realización de eventos de carácter masivo, con aforo no mayor al 25%, en aquellos municipios con ocupación UCI menor al 85%, según Decreto Nacional 580 de 2021 y lineamientos establecidos en la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El avance del Plan Departamental de Vacunación contra el Coronavirus y el descenso en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, fueron dos razones de peso para que en el Puesto de Mando Unificado, PMU, realizado en la mañana de ayer, se considerara levantar -desde el 2 de agosto- el toque de queda y ley seca que venía rigiendo todos los días, de 1:00 a.m. a 5:00 a.m.

Hasta el 1 de agosto, Santander reportaba 4.890 casos activos de COVID-19, de los cuales 311 estaban en UCI.

Puertas abiertas

La Gerencia COVID-19 en Santander subrayó que en este último PMU se contó con la participación del InderSantander, también fue convocada la Presidencia del Club Atlético Bucaramanga y la Presidencia de Unibares, entre otros actores que se sumaron a autoridades locales, academia, salas situacionales, sector salud y gremios intersectoriales para que se revisaran las nuevas aperturas que tendrá la región.

“La Gerencia COVID-19 y las salas situacionales propusimos hace tres semanas planes de choque municipales específicos a alcaldes y hemos evidenciando aceleración en vacunación y reforzamiento de estrategias comunicativas de autocuidado hacia la población. Pero no nos podemos relajar. Ningún territorio puede descartar otro pico de contagios o aparición de nuevas variantes; por eso la vacunación es muy importante porque nos podría reducir el impacto de nuevas olas”, precisó González.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, este miércoles se visitará el estadio Alfonso López, máximo escenario deportivo del departamento, junto con representantes del InderSantander y de las secretarías de Salud de Santander y Bucaramanga para revisar, garantizar y avalar su apertura en materia de protocolos de bioseguridad y cumplimiento de su aforo. Se espera que su apertura sea el lunes 9 de agosto, fecha del próximo partido del Club Atlético Bucaramanga.

“Con el Secretario de Salud Departamental estamos dispuestos a acompañar, asesorar y proteger los avances en reactivación económica segura en el departamento; es una instrucción del Señor Gobernador avanzar en estos temas nuestros según los indicadores y marco legal”, subrayó el gerente COVID-19 en Santander.

Con respecto al estadio Daniel Villa Zapata de Bucaramanga, se confirmó que las puertas del escenario se abrirán nuevamente a partir del 4 de agosto, para el partido contra Millonarios en la fase III de la Copa Betplay. La boletería para este encuentro salió a la venta el lunes.

Pronunciamientos

Tras las últimas decisiones, agremiaciones y autoridades metropolitanas se pronunciaron. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, dijo que “se levanta el toque de queda y la ley seca en nuestra ciudad, todos los establecimientos podrán funcionar con aforo máximo del 25% y podrán exigir carnet de vacunación al ingreso. La reactivación es una realidad en Bucaramanga”.

La alcaldesa de Girón, Yulia Rodríguez, por su parte, manifestó que “implementamos el plan de reactivación económica post pandemia. A partir de hoy (2 de agosto) levantamos el toque de queda y la ley seca en el municipio de Girón. La reactivación económica y generación de empleos son una realidad en mi gobierno”.

Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Floridablanca, indicó que “gracias al gran avance que hemos tenido en nuestro municipio con la vacunación con el COVID-19, el alcalde Miguel Moreno ha tomado la decisión de unirse de levantar el toque de queda y la ley seca. Esto no implica que no vayamos a estar atentos con nuestra Secretaría de Salud y la Policía para hacer cumplir las restricciones y las medidas de bioseguridad que debemos mantener dentro de nuestro municipio”.

Piedecuesta, al cierre de esta edición, mantenía en vigencia el decreto 104 de 2021, con las medidas de toque de queda y ley seca de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., hasta el próximo viernes 6 de agosto; lo que quiere decir que hasta el sábado 7 de agosto esta localidad no se uniría a las nuevas determinaciones del Departamento recién anunciadas en PMU.

El gremio de comerciantes, a su turno, celebró el levantamiento del 100% de los horarios de restricción. Aseguran que gracias a las medidas de reactivación al menos 33.600 personas han recuperado el empleo.