A raíz del ejercicio realizado por Vanguardia el pasado sábado 6 de marzo en ‘Cuadra Play’, donde quedó en evidencia el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las aglomeraciones, dentro y fuera de los establecimientos comerciales, las autoridades afirmaron que no se cuenta con el personal suficiente para mantener vigilancia permanente en las zonas más álgidas de la ciudad como lo es esta.

Unibares Santander, por su parte, insistió en que se ha venido trabajando en conjunto para que se cumplan con todas las exigencias; sin embargo, el hecho de que no todos los negocios de este sector de Cabecera pertenezcan a la agremiación, conlleva a que se cometan actos de indisciplina que de alguna manera termina perjudicándolos.

Nelson Ballesteros, secretario Local de Salud, aseguró que todos los fines de semana se realizan operativos de control en la ciudad, solo que no se llevan a cabo en un mismo sitio.

“Hemos sellado varios establecimientos en la ciudad y en este lugar realizamos visitas de verificación de los protocolos. Tenemos un personal que está recorriendo varios sitios. Este fin de semana ese personal estuvo en el Norte, donde se realizaron cerca de nueve cierres”, precisó.

Según Ballesteros, lo ocurrido en ‘Cuadra Play’ es la consecuencia de la falta de cultura y civismo de los ciudadanos. “No contamos con la capacidad para tener personal en todas las zonas de la ciudad, por eso hacemos una programación de visitas. Volveremos a ‘Cuadra Play’ como ya lo hemos hecho en unas tres oportunidades”, acotó.

José David Cavanzo, secretario del Interior de Bucaramanga, comunicó que se mantiene la estrategia ‘Caravana por la Vida’, mediante la cual se adelantan intervenciones con Secretaría del Interior, Secretaría de Salud, Dirección de Tránsito, Policía y Ejército. Sin embargo, el sábado pasado no estuvo en ‘Cuadra Play’.

“Tenemos presencia de la Policía en ‘Cuadra Play’ y pudimos constatar que no se reportó ninguna riña, lesiones personales, ni hechos qué lamentar. Se evidenció una falta de cultura ciudadana y nosotros vamos a aumentar todos los controles y la presencia institucional en este sector”, indicó el funcionario.

A su consideración, ampliar el horario hasta la 1:00 a.m. obedece a la reactivación y al respaldo que necesitan los negocios de entretenimiento nocturno como los bares y restaurantes.

“Sí es muy importante reiterar que los ciudadanos tienen que ser muy conscientes del autocuidado, porque después las consecuencias pueden ser peores para todos, como aumento de contagios, cierre de los establecimientos, sanciones y ‘comparendos’. Pero este llamado también es para los establecimientos, porque tienen una gran responsabilidad y no pueden esperar a que llegue la autoridad para que se den cuenta que están violando las medidas”, manifestó.

De acuerdo con Cavanzo, a causa de las evidencias entregadas por esta redacción en la edición del lunes 8 de marzo, las autoridades se comprometieron a redoblar los controles.

“Esto se presta para pensar que es una persecución, pero no es así, es una realidad. No podemos estar en todos los puntos al tiempo. Sin embargo, la invitación es que se denuncien esos establecimientos que no están cumpliendo para actuar”, subrayó el funcionario.

René Rincón, vicepresidente de Unibares Santander, expresó que “a nuestros agremiados siempre les hemos recalcado el respetar los aforos, el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad que aún quedan. Sí hay problemas de aglomeraciones frente a los negocios, pero es muy complicado controlar a toda esta gente que termina no haciendo caso ni siquiera a los llamados que el mismo personal de seguridad de los establecimientos le hace”.

De hecho, dijo Rincón, se le ha pedido ayuda a la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que los controles sean un poco más fuerte, pero es claro que la fuerza pública le da prioridad a las labores de vigilancia para evitar hurtos, homicidios y otra serie de actuaciones que podrían alterar el orden público.

“Nosotros, Unibares Santander, con la secretarías de Salud y del Interior, desde que empezaron los pilotos, a mediados de octubre de 2020, hemos estado haciendo unas revisiones de los protocolos que se están manejando en los establecimientos. Este fin de semana la gente salió masivamente y la lectura que se pudo hacer en la ciudad es que todos los hicieron como si no hubiera pandemia. El problema es que a algunos negocios no se tiene acceso porque no pertenecen a Unibares, así que no se pueden inspeccionar”, comentó el vicepresidente de la agremiación.