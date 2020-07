Secretario de Planeación de la Gobernación de Santander tiene COVID-19: Aguilar y varios funcionarios en aislamiento

El pasado lunes 27 de julio, Aguilar publicó un video en donde anunció que se tomó nuevamente la prueba para COVID-19 porque “aunque no presento síntomas, se me practicó este examen para descartar un posible contagio”.

En la misma publicación, Aguilar explica que dio instrucción “al gabinete de Siempre Santander para que se realicen las pruebas y descartemos, entre ellos, alguna situación que lamentar”.

Vanguardia conoció que la razón por la que el Gobernador y parte de su equipo de trabajo se practicaron nuevamente la prueba de COVID-19 es porque un funcionario de la Gobernación resultó positivo para el virus.

Se trata del secretario de Planeación, Javier Orlando Acevedo, que no presenta síntomas y está aislado.

Aguilar entró también en aislamiento, está trabajando desde casa y pidió a sus secretarios y demás funcionarios de la Gobernación hacer lo mismo.

“Entre lunes, martes y miércoles se estarán haciendo las pruebas a los funcionario”, explicó el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar.

Pese a caso positivo, Secretario de Salud sigue trabajando presencialmente

Tres personas que trabajan en la Gobernación le contaron a Vanguardia que el Secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, sigue asistiendo presencialmente a sus labores cuando debería estar aislado, tras haberse tomado la prueba de COVID-19.

Pese a no tener síntomas, Javier Villamizar, jefe de la cartera de Salud en Santander, aseguró que el pasado lunes se tomó la prueba. El protocolo de la Secretaría que él dirige indica que se debe guardar aislamiento estricto hasta no tener el resultado negativo.

“Él no ha enviado a hacer teletrabajo a sus colaboradores. Además, está atendiendo al público y está en la Secretaría citando a reuniones. Estamos preocupados. Y así él de negativo, debe seguir los protocolos”, comentó a Vanguardia un trabajador de la Gobernación.

Otra persona, que tiene que ir a la Gobernación, aseguró que es el único funcionario, de todos los que se tomaron la prueba, que no está trabajando desde casa.

“El Gobernador está guardando su aislamiento. Lo mismo su secretaria y todos los miembros de su esquema. Sin embargo, él (Javier Villamizar) sigue asistiendo a las oficinas. Debería ser un poco consecuente y cumplir con lo que le pide a la ciudadanía. Debería dar ejemplo”.

Ante las denuncias, Villamizar le confirmó a Vanguardia que sí está asistiendo a la Gobernación pero que no tuvo contacto estrecho con el positivo.

“Yo me he tomado cuatro pruebas. Me las tomo seguido por la exposición que uno tiene, por mi cargo. Ayer me la hice por control, pero no porque haya tenido un contacto estrecho. Cuando es un tema de un contacto estrecho uno debe aislarse de inmediato”, explicó el funcionario.

Además, Villamizar aseguró que no ha tenido contacto con muchas personas y que usa siempre el tapabocas y respeta la distancia de los dos metros.

Dentro de los protocolos de bioseguridad para aquellos que son nexo cercano de un positivo, se encuentra la orden de aislamiento. Dicha orden se da por terminada con la prueba negativa o 14 días después de que un asintomático se haya tomado la muestra.