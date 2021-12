Desde una habitación del Hospital Internacional de Colombia, HIC, y tras 17 días de hospitalización y una cirugía en la columna, Ángela Hernández y su esposo, Jefferson Vega, le contaron a los ciudadanos a través de un video qué ha pasado con la salud de la santandereana.

Hernández, quien enfrenta un cáncer de mama, ha mostrado en sus redes sociales el proceso que ha tenido que afrontar con la enfermedad.

Allí, el 1 de noviembre relató que "hace aproximadamente 15 días se me empezó a presentar un adormecimiento en mis piernas, mis nalgas, las manos pero ha sido muy rápido, al punto que he perdido capacidad de movilizarme y tengo que hacerlo a través de una silla de ruedas y eso ha hecho que me tengan aquí haciéndome múltiple exámenes para tratar de determinar qué es lo que me está pasando", dijo.