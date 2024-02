$!¿Ya reclamó el subsidio escolar que entregan las cajas de compensación familiar?

Actualmente, el horario de rumba en zonas como ‘Cuadra Play’ se extiende hasta las 3:00 a.m. los viernes, sábados y vísperas de festivos. (Fotos: Archivo / VANGUARDIA)

Aquellos trabajadores vinculados a estas dos cajas de compensación familiar en territorio santandereano pueden reclamar estos beneficios a más tardar hasta el próximo 29 de febrero. Después de dicha fecha estas ayudas se perderán y no se podrán reclamar. Vanguardia le explica cómo puede reclamar estas ayudas y a dónde debe acudir.

Subsidios escolares de Comfenalco

En 2024 Comfenalco entrega un bono escolar por un valor de $68.000. De manera adicional, en las provincias santandereanas la entidad también entrega un kit escolar, por cada hijo del trabajador afiliado. En el área metropolitana de Bucaramanga, para reclamar este bono las personas deben acudir a Neomundo, en el siguiente horario: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., domingos y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Allí se entrega el bono escolar $68.000, para categorías A y B. Para la redención del bono el afiliado se debe presentar con su documento de identificación. Adicionalmente, los beneficiarios tendrán 20 % de descuento en el valor de la compra de útiles escolares, para categorías A y B, y del 10 % para la categoría C.

En Barrancabermeja, este bono escolar de Comfenalco se entrega en la calle 49 # 13-22, edificio Bestek, en el siguiente horario: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., domingos y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Adicionalmente, los beneficiarios tendrán 20 % de descuento en el valor de la compra de útiles escolares, para categorías A y B, y del 10 % para la categoría C.

En las provincias, el bono igualmente es de $68.000 y los beneficiarios también reciben un kit escolar. Los afiliados deben acudir a los siguientes puntos:

* Barbosa: Diana Papelería (carrera 9 # 10-24)

* Lebrija: Miscelánea y Papelería Lebrija (carrera 10 # 11-13).

* Málaga: Almacén Donde Peluco (calle 13 # 6a-59), Maris Miscelánea (calle 13 # 6a-78), Papelería González (carrera 8 # 12 – 08).

* Sabana de Torres: Papelería Veracruz (calle 13 # 11-14).

* San Gil: Papelería Bolívar 2 (carrera 10 # 11-52).

* San Vicente: Pasaje Comercial Carlino (calle 11 # 10-39).

* Socorro: Papelería Bolívar (carrera 15 # 11-66).

* Zapatoca: Ciber Nautas Sistemas y Comunicaciones (calle 20 # 8-57).

Comfenalco exige los siguientes requisitos:

* Ser trabajadores afiliados activos, que reciben cuota monetaria.

* La caja de compensación entregará un bono escolar por cada hijo, que se encuentre en edades de 5 a 16 años y/o cursando entre grados entre transición y undécimo.