“No es justo que quienes estamos poniéndole el pecho a la pandemia, arriesgando nuestra vida y la de nuestra familia no podamos tener un aumento salarial justo e igual a los demás trabajadores del Estado. Nunca se nos da lo que nos corresponde, se nos aplaude, pero se nos mezquina un salario”.

Esta es la voz de protesta de Mary Flórez Moreno, enfermera del Hospital San Juan de Dios, Representante de Salud de Santander Presidente de la Organización Sindical Sunet Subdirectiva Floridablanca, al enterarse que las directivas de la institución donde trabaja no les aumentará sus ingresos conforme a la ley.

Lea también: A Santander le deben 23 proyectos de infraestructura educativa.

Según explica, durante años el hospital les ha negado el aumento salarial que ordena el Gobierno. “Por esta razón otras instituciones tienen sueldos diferentes a los nuestros, porque a la mayoría les aumentan el mínimo que ordenan para los trabajadores públicos, mientras a nosotros nos dan el mínimo del mínimo”, argumenta.

En esta ocasión, la inconformidad del personal de salud que trabaja para el Estado, se suscita porque del aumento del 6,0 % para quienes ganan el salario mínimo y el 5,12% para los demás trabajadores públicos que autorizó el Gobierno, a ellos solo les reconocerán el 4%.

“En la ESE San Juan de Dios siempre recibimos aumentos inferiores. No es justo que el hospital reciba $2.300 millones por pandemia y no nos puedan incrementar el 5,12% de ley. El país ha venido acabando con los trabajadores de la salud, en Santander solo hay 157 trabajadores del estado”, agregó Flórez Moreno.

Dicho aumento, que es calificado de irrisorio, debía aplicarse desde enero pasado. Sin embargo, hasta el momento, según explicaron, sólo se garantizará el aumento de noviembre.

“Ya hemos sacrificado mucho, siempre hemos dado más de lo que recibimos. Nos estamos exponiendo al virus, somos los empleados más mal pagos en el departamento, la diferencia salarial es demasiado notoria”, reclaman.

Ante esta situación, informaron que el próximo lunes planean organizar un mitin frente al hospital en protesta por el maltrato que se le da a los trabajadores de la salud, sumado a que a los trabajadores por contrato no se les tiene en cuenta los recargos nocturnos ni festivos.

¿Qué responde la gerencia?

Edwin Reinaldo Muñiz, gerente del Hospital explicó que hasta el momento no hay ningún acuerdo de junta que estipule el incremento salarial, por ende no está definido ni aprobado.

“La nómina del personal de planta está al día, pero continuamos desfinanciados con las empresas tercerizadas. En la actualidad la ESE está en un proceso catalogado de riesgo alto, pendientes de un programa de saneamiento fiscal y financiero. Subsistimos con lo que en estos momento nos giran las EPS”, manifestó.

Mencionó además que el hospital solo se factura de los servicios que se venden, es decir no cuentan con apalancamientos de cápita ni de estampilla.

“El tema financiero de la institución es complejo, porque no es una situación actual, sino un tema de tiempo atrás. A los empleados no se les debe salarios, sí están a la espera del incremento, pero por el momento no hay nada formal ni decisivo, porque eso lo aprueba la junta, no el gerente”, aclaró Muñiz.