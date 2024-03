Urgen habilitar corredores humanitarios en Cali

A la escasez de víveres que se evidencia en los mercados y la insuficiencia de combustible en las estaciones de servicio ahora se suma el agotamiento de insumos médicos y oxígeno, elemento esencial en las UCI de la ciudad, lo que empieza a generar alarma en el sistema de salud.

Tomada El País /VANGUARDIA

Por esta razón, tanto desde la Alcaldía de Cali como desde la Gobernación del Valle del Cauca se empezaron a acelerar los diálogos con la Iglesia Católica, líderes del Comité del Paro, jóvenes manifestantes y centrales trabajadoras para habilitar corredores humanitarios que permitan el acceso a la ciudad de elementos básicos para garantizar la calidad de vida, mientras continúan los reclamos y manifestaciones.

“Queremos que se encuentren soluciones para que lleguen los alimentos, para que llegue el oxígeno, para que llegue la provisión que mantenga la potabilización de agua, para que llegue el combustible, para que llegue la dignidad y la vida de todos. No podemos posibilitar que nuestros niños pasen hambre, que nuestros abuelos pasen hambre, que nuestra sociedad siga en esta infamia. Necesitamos actuar”, afirmó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Uno de estos corredores se habilitó el pasado lunes en la noche, cuando en Sameco los manifestantes dieron paso a camiones con hortalizas y alimentos que se encontraban estacionados durante días anteriores en las afueras de la ciudad. Lo mismo ocurrió con ocho tractomulas que transportaban químicos para la potabilización del agua para, al menos, garantizar durante diez días de este servicio básico.

Al respecto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, manifestó que “no tenemos medicamentos en varios hospitales del Valle del Cauca; los químicos para potabilizar agua en Acuavalle no ha llegado ni en los acueductos de varios municipios del Valle. Hay nueve municipios sin gas. La leche la están botando los lecheros de Barragán, de Tenerife, porque ni siquiera pueden bajar siquiera a regalarla”.

Sin embargo, la Mandataria fue enfática en señalar que “esto solo se soluciona si el Presidente de la República instala una mesa de diálogo nacional y escucha las demandas que están haciendo en cada uno de los departamentos de Colombia”.

Entre las alternativas que se estudiarán en las mesas de conversación con los líderes de la manifestación se analizará consolidar recorridos y horarios fijos para el libre tránsito de vehículos que transportan víveres, combustibles, así como insumos y ayudas médicas.

Según explicó el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, los corredores humanitarios son una prioridad. “Deben ingresar alimentos con urgencia, a más tardar entre hoy y mañana, deben proveerse temas como alimentación para animales. Es absolutamente necesario habilitar los corredores, porque esa respuesta puede evitar que tengamos un desastre mayor al que ya tenemos”.

Para Édgar López, vocero de la plaza de mercado de Santa Elena, “el corredor humanitario es la salida más viable para esta situación, siempre y cuando haya acompañamiento de las organizaciones sociales. Pero la entrada a Cali es solamente una parte del problema, porque lo grueso radica en que en diferentes ciudades del país como del suroccidente y el norte del Valle, que nos surten de tubérculos, se permita el transporte. Ninguna empresa de transporte está en la actitud de cargar alimentos hasta que se establezcan soluciones”.

El vocero de la galería Santa Elena añadió que en la noche del lunes entró un camión a dicha central de abasto y los bultos de papa que transportaba se vendieron a $220.000.

“Después que la libra de papa estaba en $300, ahora está en $3200. Frutas y verduras no hay, tampoco hay huevos ni pollo. Aún hay pescado para unos dos días y abarrotes ya no se están vendiendo al por mayor sino al detal, para poder aguantar, máximo, dos días. Si de aquí al jueves no toman conciencia y tienen sensatez, van a poner a aguantar al pueblo de hambre”, dijo López

Por su parte. el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Henry Cárdenas, instó al Gobierno Nacional a declarar el estado de excepción “para que libere las carreteras y puedan salir los vehículos que están en ellas y podamos llevar los alimentos. Tenemos más de 700.000 toneladas represadas, productos perecederos que se están dañando como la leche, la carne de res y de cerdo. Tenemos problemas de saqueos en las vías, especialmente en el departamento del Valle del Cauca”.

Movilidad afectada

Los bloqueos en las vías del Valle del Cauca son más de 20, lo que entorpece los desplazamientos entre los municipios.

Según reportó la Gobernación del Valle, la vía Panamericana, sigue bloqueada a su paso por Cartago a la altura de la glorieta en la estación de servicio Villegas y en el puente Bolívar.

La vía Panorama esta bloqueada a la altura del Glorieta de Ansermanuevo.

La vía El Cerrito - Palmira continúa cerrada a la altura del Barrio Cincuentenario en ambas calzadas. También hay cierre total en el corregimiento El Placer y las vías internas que conducen a Santa Elena.

Asimismo, se encuentra cerrada la vía entre el corregimiento de Rozo - El Cerrito.