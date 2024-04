María Fernanda Cabal ataca a Petro por situación de embalses, gobierno le responde

A través de un video, la congresista culpó al gobierno de Petro por no haber tomado medidas preventivas adecuadas ante los fenómenos naturales que desencadenaron dicha situación, donde en Bogotá y municipios aledaños entrarán en racionamiento de agua.

Senadora María Fernanda Cabal y presidente Gustavo Petro.

Compartir

Ante la preocupación sobre los bajos niveles que tienen los embalses, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, arremetió una vez más contra el presidente de la República Gustavo Petro por esta situación. No obstabte, el Ministrode Minas y Energía desestimó las alarmas.

A través de un video, la congresista culpó al gobierno de Petro por no haber tomado medidas preventivas adecuadas ante los fenómenos naturales que desencadenaron dicha situación, donde en Bogotá y municipios aledaños entrarán en racionamiento de agua.

Lea también: Venezuela hace un llamado a Colombia para que participe como observador en sus elecciones presidenciales

“Dentro de muy poco vamos a tener racionamiento de agua y de luz porque gracias a la genialidad de Gustavo Petro, que no quiso prender las termoeléctricas porque odia el gas, odia el petróleo y odia el carbón, terminamos con los embalses por debajo de los niveles mínimos”, argumentó Cabal.

⚠️ El racionamiento de agua y de luz es otro suceso que se suma al desastre Petro, que pudo prevenir y no quiso por estar enfrascado en la fantasía medioambiental, a costa del bienestar de los ciudadanos.



¿Qué viene ahora?#PetroDesastre 🚨 pic.twitter.com/yvm9QppdPQ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 7, 2024

Lo cierto es que Cabal dice que esto “destruye la economía” debido a que los negocios necesitan energía. “Eso le gusta a los mamertos. No va a haber luz, no va a haber país por culpa de Petro, de sus incapaces que no previeron que el fenómeno de El Niño se iba a extender” añadió la senadora.

Le puede interesar: Rodolfo Hernández confirma que renuncia a la política electoral, esto dijo el excandidato presidencial

Pese a que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que no hay riesgos con los niveles de los embalses que aportan a la generación de energía y recalcó que las tarifas de energía no tendrán un incremento ante la situación actual, Cabal dijo que “esta nueva tragedia se suma al desastre que se llama Petro”.