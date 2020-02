Aída Merlano revela nuevos detalles de su fuga

La condenada excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano, detenida en Venezuela habló desde su reclusión y señaló que considera “una vergüenza nacional” el hecho de que las autoridades colombianas le hayan pedido a jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, su extradición. “Es tan absurdo como el hecho de que mi abuelita viniera a acompañarme a esta entrevista”, dijo la política barranquillera.

Las declaraciones se las entregó a Semana TV y fueron divulgadas este lunes por la periodista Vicky Dávila. En una de sus respuestas, Merlano, condenada a 15 años por delitos relacionados con corrupción electoral, se fue lanza en ristre contra la Fiscalía de la que señaló que “es manejada por la familia Char y por (Germán) Vargas Lleras”.

Merlano se fugó de sus custodios el pasado 1 de octubre del 2019 de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Por este hecho están procesados el dentista Javier Cely, Aída Victoria Merlano, hija de la política, y el capitán David Alexánder Álvarez, del cuerpo de custodia de El Buen Pastor, donde estaba recluida la conservadora.

En esta oportunidad y desde Venezuela, Merlano le dijo a Dávila que el dentista no tiene nada que ver con su fuga, que el diseño de sonrisa sí era un tratamiento real. “No fue mi cómplice, es un hombre inocente al que le digo, doctor, perdóneme. Nunca pensé que iba a terminar involucrado. Ojalá pueda perdonarme”, dijo.

Contó que después de la fuga estuvo en un apartamento cerca del consultorio odontológico, allí pasó un par de noches y luego se desplazó hasta Valledupar. Según indicó, en la capital del Cesar fue víctima de una violación por parte de uno de los hombres que estaba encargado de custodiarla durante el tiempo en el que estuvo evadida de la justicia.

“Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”, relató la política conservadora.

El abogado al que hace referencia es Diego Muñetón que en su momento también defendió los intereses de Enilce López, condenada a 37 por el crimen de Fabián Ochoa Torres perpetrado en junio del año 2000.

Merlano también narró que quienes organizaron su escape le “dijeron lo que debía hacer, de dónde me debía tirar y que debía salir y correr a la calle. Cuando caigo todavía no entendía quién era el de la moto”, al referirse a su fuga mediante una soga que descolgó desde la oficina del odontólogo Cely.

La prófuga de la justicia colombiana detalló del entramado de corrupción electoral en el Atlántico y añadió que por ese caso deberían estar presos “Debería estar preso Fuad Char, Arturo Char, Alex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerleín (hijo) y Julio Gerleín”.

Hace un par de semanas, la prófuga Merlano habló ante el Tribunal de Justicia de Venezuela y sus declaraciones provocaron una tormenta en el país.