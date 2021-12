Alerta por ómicron: llegó a Cartagena crucero con 7 casos de COVID-19

En medio de la alerta mundial por la variante ómicron, en la mañana de este miércoles llegó a Cartagena un crucero con 7 casos confirmados de COVID-19.

Se trata del Seven Seas Mariner, que a las 7:00 de la mañana se acercaba al puerto de la ciudad con 769 turistas y 445 tripulantes.

Se desconoce si estas 7 personas positivas para coronavirus son portadoras de la variante ómicron.

La llegada del Seven Seas Mariner con los mencionados casos de COVID-19 la dio a conocer el Departamento de Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a través de un comunicado.

“Este martes 21 de diciembre, las autoridades sanitarias recibieron el manifiesto del Capitán al mando del Seven Seas Mariner, que cubre la ruta Miami, Key West, Cartagena, Panamá, con la notificación de siete casos positivos para la COVID-19 a bordo del barco (seis tripulantes, un pasajero). El manifiesto incluye la relación de los contactos estrechos. Todos se encuentran aislados”.

La autoridad en salud precisó que la embarcación permanecerá en la ciudad hasta la 1.00 p. m.

Dadis señaló que “inmediatamente después de recibida la información, se activó el protocolo de contingencia de operación de cruceros”, que determina:

- Tanto los contagiados como sus contactos estrechos permanecerán aislados en cuarentena dentro del barco, al igual que todos los tripulantes.

- El equipo profesional del Dadis recibirá la embarcación y evaluará la situación epidemiológica, considerando: cumplimiento de protocolos por parte de la línea de cruceros Agencia Altamar y que la situación no genere un riesgo para la ciudad.

De ser necesario, se autorizará la bajada de quien requiera asistencia médica intrahospitalaria.

El Dadis agregó que evaluará, luego de solicitar a todos los pasajeros que tengan pensado desembarcar y a la tripulación la realización in situ de pruebas diagnósticas para Covid, si podrán bajarse o no, dependiendo que no hayan más personas contagiadas.