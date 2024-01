Anla archivó licencia ambiental para la ampliación de la autopista Norte en Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el trámite de la solicitud de licencia ambiental para la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá.

Según la entidad, la concesionaria Ruta Bogotá Norte, que está a cargo del proyecto, no entregó información suficiente para justificar la medida.

Lea también: Video | Alcalde ruso de Tunja llegó a su primer día de mandato en bus

“Por esta y otras razones técnicas, mediante Auto 4 de enero 2 de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archiva el trámite de licenciamiento ambiental del Proyecto Accesos Norte Fase II, por deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, declaro la entidad.

La ANLA aseguró que hizo 39 requerimientos a la concesionaria, debido a la insuficiencia de información técnica para el procedimiento. A pesar de que la concesionaria respondió a esta solicitud, la entidad encontró deficiencias en la respuesta.

Le puede interesar: Dramáticos momentos: Exconcejal y su familia fueron víctimas de un supuesto retén del Eln en Arauca

Entre ellas, que “algunas obras hidráulicas no se encuentran armonizadas con los instrumentos de Ordenamiento Territorial de Bogotá”; que “la concesionaria no desarrollo los estudios hidráulicos requeridos y, por tanto, no se cuenta con información que permita verificar que las obras propuestas garantizan el restablecimiento de la conectividad de los humedales”, y que “los sistemas constructivos del proyecto vial no responden a los requerimientos de protección de la red matriz Tibitoc – Casablanca”.

El proyecto de ampliación de la Autopista Norte se extiende entre las calles 191 y 245, con una longitud aproximada de 5,8 kilómetros por calzada. La obra cruza los humedales Torca y Guaymaral, en el norte de la capital de la República.

*Con información de Colprensa