Salas perdió el conocimiento por cinco minutos y estuvo bajo observación médica varios días en un centro hospitalario por un trauma en la región posterior. Mientras los otros agentes trataban de auxiliarla, el agresor se dio a la fuga.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ofreció un día después la recompensa de hasta $10 millones a quien facilitara información del responsable.

El individuo, según confirmaron fuentes policiales, fue capturado en Bello y puesto a disposición de las autoridades competentes. Estaba a la espera de las audiencias de control de garantías. Los detalles del operativo se darán a conocer este lunes en rueda de prensa.

Salas, de 27 años de edad y nacida en Sincelejo, Sucre, narró como fue el episodio ocurrido sobre la Avenida Ferrocarril, en la glorieta con la calle San Juan, cuando cumplía con su labor de patrullaje en las manifestaciones que se realizaban en Medellín.

“Estábamos haciendo la labor de la Policía que es garantizar la seguridad de los marchantes y no marchantes. Estábamos por el sector de la 33 y Plaza Mayor, de repente sentí un golpe muy fuerte por mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. No vi absolutamente nada. Ya cuando me encontraba en la clínica, uno de mis compañeros me mostró el video y me pude dar cuenta que era un hombre y fui atacada de manera cobarde por la espalda”, relató Salas.

La patrullera, con tres años de servicio en la Policía nacional, aseveró que este tipo de actos no la amilanan, pero consideró que este ataque fue cobarde, y envió un mensaje a la ciudadanía: “Nosotros también somos ciudadanos, también somos personas: sentimos, amamos y tenemos familias que nos esperan”.