De película: policías le dispararon a jóvenes que estaban grabando un cortometraje

Según la versión de los jóvenes, ellos estaban, filmando una escena en la que simulaban un atraco, por lo que aparecían con capuchas y un arma de utilería, pero los ciudadanos que vieron lo que pasaba, no sabían que se trataba de un video y dieron aviso a las autoridades.

En medio de los tiros, los actores decían que no era un atraco, sino una escena para un video musical. Finalmente, los uniformados dejaron de disparar, pero uno de los jóvenes resultó lesionado, al parecer, por unas esquirlas.

Posteriormente, el joven fue trasladado por una patrulla al hospital Santa Clara, donde es atendido por profesionales.

Cabe resaltar que los muchachos que pertenecen a una organización llamada ‘Arte para el alma’ no tenía autorización de grabar este video dentro del restaurante, ya que no pidieron permiso y no habían informado lo que estaban haciendo.

