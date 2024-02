Destapan la verdad del 'triángulo' amoroso de una mujer con dos agentes de la Sijín

En cuanto a la supuesta infidelidad, aseguró que Sara y el policía ya había terminado su relación sentimental. Sin embargo, el uniformado, identificado como Edwin, al parecer no aceptaba esto y constantemente hostigaba a su hermana.

“Somos una familia muy unida, en diciembre tuvimos una reunión, ella estuvo allá y nos comentó que no quería nada más con él, con el policía: Edward. Él es muy agresivo y muy obsesivo, entonces ella en diciembre lo llamó para que sacara las cosas de la casa y él no quiso. Llegó enero y no hace sino acosarla, dice que, si no es de él, no es para nadie. Mi hermana me lo ha dicho y él la persigue”.

Así mismo, sostiene que la mujer ya ha acudido a la estación de Policía y a la Fiscalía para denunciar el presunto acoso en su contra por parte de su expareja. Sin embargo, no se han tomado medidas para detener la situación o que no se pueda acercar.

“Yo temo por la seguridad de mi hermana, por la integridad, ella vive sola acá en Cumaral, no tiene nadie que la apoye, solo sus compañeros de trabajo. No sabemos qué va a pasar”, aseguró el hermano de Sara.