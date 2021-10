Ejército ofrece excusas a familiares de soldado hallado muerto tras emboscada en Valle del Cauca

Además, reiteró el apoyo a la familia y aseguró que la Institución se encuentra adelantando investigaciones para identificar a los responsables de la emboscada y esclarecer por qué no había sido ubicado el cadáver del soldado.

El general Miller Vladimir Nossa, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, ofreció excusas porque luego de dos semanas de haber ocurrido los hechos, la Institución no había recuperado el cuerpo del militar.

Este es el cuerpo de mi hijo, el cual quedó vivo y no subieron a rescatarlo. Encontramos el reloj y el celular, son evidencias para que no nos digan que no es", manifestó Lioni Martínez, padre del soldado.