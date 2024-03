“El proceso constituyente comienza ya”: Presidente Petro intimida con nuevo mensaje

“No estoy buscando una reelección”: Petro

Lo cierto es que una entrevista con el diario El Tiempo, Petro proporcionó detalles adicionales sobre esta propuesta. Explicó que la asamblea constituyente tendría como objetivo abordar y corregir los errores actuales en los sistemas, aunque subrayó que la decisión de convocarla no depende únicamente de él.

“El presidente no decide el futuro de una asamblea nacional constituyente. Ese es el primer error del debate propuesto este fin de semana. La asamblea nacional constituyente es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución del 91″, detalló.

En cuanto a la controversia relacionada con la reelección presidencial, Petro afirmó que no tiene intención de permanecer en la Presidencia más allá del año 2026.

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, le aseguró el jefe de Estado al mencionado medio.