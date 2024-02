El proceso judicial que tenía el asesinado empresario Roberto Franco por presunta violencia intrafamiliar

La reconocida presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, enfrentó un proceso judicial con su expareja sentimental, el empresario Roberto Franco, quien fue asesinado en las últimas horas en un exclusivo sector de Bogotá.

La pareja se casó en 2018 y tuvieron a una hija. Sin embargo, en 2021 la misma presentadora de televisión anunció la separación en medio de un pleito por presunta violencia intrafamiliar.

"Me cansé de vivir con miedo, me cansé de vivir amenazada, me cansé de vivir denunciada, me cansé de resistir ataque tras ataque, me cansé de cargar este peso en silencio", afirmó en su momento la presentadora.

En medio del proceso judicial los dos padres disputaron la custodia de la menor, pero se quedó con la presentadora Alejandra Isaza Vélez.

"Alejandra y su hija son víctimas de violencia intrafamiliar, física, psicológica y económica, por esta razón asumimos como propia su causa y defenderemos con esmero y dedicación sus intereses en aras de restablecer sus derechos", afirmó la firma De La Espriella Lawyers, que llevó el proceso judicial.