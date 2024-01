Fallido anuncio del cese al fuego: Gobierno confirmó y el Eln desmintió la prórroga

También había manifestado la importancia del momento puesto que en la mesa de diálogos estaban discutiendo una llamada territorialización, considerada por el Comisionado como “complicada porque el proceso de paz en los territorios que es hoy uno de los temas más importantes y desde luego eso dificulta algunas cosas porque en la medida que se entre en el territorio, −así como pasa cuando uno va en carretera por la autopista y va a entrar a una trocha que no está pavimentada− y hay que hacer camino al andar, pero es absolutamente necesario porque la paz se construye en los territorios”.

Controversias

Horas después, la misma delegación del Eln refutó lo dicho por Patiño y a través de su cuenta de X, aclararon que “en el pasado Ciclo expresamos la intención de prorrogar el Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT) y pensando en perfeccionarlo se acordaron varias medidas que hoy se rubricaron. Hay un Cese al Fuego que está vigente hasta el 29 de enero de 2024”.

Se ha escuchado que ambas partes siguen trabajando en la extensión del acuerdo y que justamente este tema será evaluado detalladamente para no incurrir en imprecisiones, pero las críticas, que llovieron inmediatamente, se centraron en que efectivamente existe el propósito, pero no se ha llegado a un acuerdo concreto.

Para el miembro de la Delegación del Gobierno Nacional y presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, efectivamente existe un acuerdo “que expresa la intensión de prorrogar el cese al fuego y establece una serie de condicionantes al mecanismo de monitoreo y de verificación, entre ellos, la suspensión de las retenciones con fines económicos durante el tiempo de vigencia”, tal como lo manifestó en diálogo con medios de comunicación.

En su consideración, el pasado ciclo de diálogo en México “terminó de manera apretada”, pero se lograron establecer algunos acuerdos “que solo se firmaron hasta este martes 23 de enero”, por lo que “hay un tema que me parece que lentamente hemos venido entendiendo todos, nada existe en el escenario de estas negociaciones mientras la mesa vote y resuelva. Por consiguiente, existe la intensión, pero ese tema no se ha aprobado en los términos que la noticia corrió”.

Es decir, que dicho acuerdo dice de manera clara y expresa que no podrá haber retenciones con fines económicos, “por consiguiente, desde el momento en que se apruebe un nuevo cese al fuego, cosa que no se ha aprobado todavía, regirá el acuerdo 18 que nosotros establecimos en México”, explicó Lafaurie al aclarar que, por un lado, están definidos los términos en que la prórroga del cese se daría, “pero no se ha llevado todavía a la mesa la decisión de prorrogar el cese, que muy seguramente se llevará a la mesa para tales efectos”.