En medio de una jornada 'maratónica' el Consejo Nacional Electoral, CNE, continúo el pasado jueves revocando candidaturas a nivel nacional de los candidatos que no podrán participar en la contienda política del próximo 29 de octubre.

En horas de la noche del pasado jueves, y luego de conocerse que el órgano electoral revocó la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, el CNE resolvió también negar la aspiración de Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, a la Alcaldía de Santa Marta.

La decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, no cayó bien en diferentes sectores alternativos incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó que se estén "golpeando" las candidaturas alternativas para las regionales de octubre.

"Han sido golpeadas las alternativas politicas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo", escribió en su cuenta de X el jefe de Estado.

De igual forma, pidió acudir a instancias máximas para que, según él, se den las garantías necesarias. "Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales".

A favor de Rodolfo

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander por tener tres sanciones de la Procuraduría General de la Nación, y afirmó que no está de acuerdo con la decisión del órgano electoral.

"Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento", afirmó el jefe de Estado.

Su pronunciamiento obedece a un caso similar que le ocurrió cuando Alejandro Ordóñez era Procurador General y destituyó a Petro de la Alcaldía de Bogotá en medio de una acción disciplinaria que años después la Cidh no respaldó afirmando que se habían vulnerado sus derechos políticos.

"Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos", escribió Petro.

Sin derechos políticos

Ante medios de comunicación, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que revocó la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander y afirmó que el líder de la Liga de Gobernantes no es sujeto de derechos políticos.

"La Corte Constitucional claramente dijo en la sentencia que los sancionados que hayan sido electos popularmente a un cargo público, si son sancionados en el ejercicio del cargo, las decisiones serán susceptibles de revisión ante el Consejo de Estado. Rodolfo Hernández no estaba en el cargo cuando fue sancionado. Ya no es funcionario público y no tiene derechos políticos que proteger", afirmó Cabello Blanco.

Su declaración se dio toda vez que en el mismo Siri del Ministerio Público el exalcalde de Bucaramanga registra tres sanciones disciplinarias en su contra, las cuales lo inhabilitaron por un periodo de tres años, para ejercer cargos públicos.

Incluso fue la misma Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, la que confirmó antes de la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no podría aspirar a la Gobernación de Santander.

Por dicho informe del Ministerio Público, el CNE determinó, en una reñida votación y ante dos conjueces, que Rodolfo Hernández no podía continuar con su aspiración a la administración departamental por tener la inhabilidad que confirmó la Procuraduría.

Acción de tutela

Horas después de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, y dos conjueces, resolvieran revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, tal y como lo pidió la Procuraduría, la defensa del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción interpuso una acción de tutela.

El documento pide, entre otras cosas, que la decisión del órgano electoral quede sin efecto al igual que la de la Procuraduría que se subió al Siri, donde confirmó que debido a sus tres sanciones quedaba inhabilitado para aspirar a la Gobernación de Santander.

La tutela interpuesta por el abogado asegura que al excandidato presidencial se le vulneraron sus derechos políticos "a partir del quebranto del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.), ante la falta de aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado".

"La Corte Constitucional ha reconocido el carácter vinculante del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y ha definido que las restricciones, limitaciones o suspensiones del ejercicio de los derechos políticos solo son posibles si ellas son establecidas en una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal y, eventualmente, dada las características del sistema judicial colombiano, incluso si es por decisión de la jurisdicción contencioso administrativo, pero no de un órgano que no es parte de la Rama Judicial", afirma la tutela.

Con esta acción judicial, Rodolfo Hernández busca que se anule la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, basándose en la sentencia de la Cidh que falló a favor del hoy presidente Gustavo Petro, a quien la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo por una falta disciplinaria.