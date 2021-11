La diligencia tendrá lugar el próximo 13 de diciembre y en medio de esa misma indagación, la Sala escuchará a Leydy Lucía Largo Alvarado, coautora de la tesis "Las OCA'S y su contradicción con las teorías de la elección racional", presentada en el año 2016, para que ambas obtuvieran el magíster en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado.

En la plenaria de la Cámara de Representantes, intentaron sacar a Arias de presidencia de la Cámara, luego de que la Universidad Externado emitiera un comunicado en el que señalaba que efectivamente en la tesis de maestría de congresista había cometido plagio. No obstante, la proposición no contaba con los votos suficientes y finalmente no se puso en el orden del día.

Arias ha defendido su inocencia y ha asegurado que tiene derecho a la defensa. Ahora, tras escuchar a Arias y a Largo, la Corte deberá evaluar otras pruebas documentales y testimoniales, por lo que el magistrado Héctor Alarcón deberá definir si existen méritos suficientes para abrirle una investigación formal o si se cierra el caso.

Por su parte, está pendiente que el Consejo de Estado entre a estudiar si existen méritos para anular el título de maestría a Jennifer Arias.