“Lo de mi hija es un secuestro y se le llevaron forzosamente. Ella estaba estudiando y la última vez que yo la vi fue el 24 de diciembre y me dijo que ella se iba a quedar allá (en Caquetá) estudiando con el papá”, señaló Rosalba.

Relató que su hija, de 16 años, no residía en Caquetá, pero fue hasta allá para poder culminar sus estudios de bachillerato con ayuda de su papá.

Esa emisora también hizo contacto con el papá de la menor, Hermes Álvarez, quien confirmó que su hija estaba viviendo con él en Puerto Rico, Caquetá.

Lea también: En video: Ministro Botero insiste en que no sabía que había niños en el campamento de ‘Gildardo Cucho’

“Mi hija no era ninguna guerrillera. Ella era una estudiante de Puerto Rico. Diana estaba viviendo conmigo y yo la tenía estudiando y en vacaciones se fue para donde una hermana y quedó de venir el lunes, pero ese día no apareció y perdí comunicación (...) A los seis días me llaman y me dicen que murió en un bombardeo”, señaló Hermes.

Frente a eso, la mamá de la menor precisó que “el anhelo de ella era ser policía, tenía muchos sueños pero no le alcanzó”.

Lea también: “En una operación es imposible saber si hay niños”: Vicepresidenta

También señaló que su hobby era el fútbol y que, de no lograr ser policía, quería ser una profesional en este deporte.

“Era una niña muy juiciosa, estaba en noveno de bachillerato y le iba muy bien en el estudio. Siempre pedía permiso para ir a cualquier sitio (...) Los últimos días de sus vacaciones se fue para donde la hermana”, agregó el padre de Diana.

Dice que fue en esos días cuando el grupo armado se la llevó contra su voluntad, luego el Ejército bombardeó y al darse cuenta de la presencia de menores quisieron “hacerlos pasar por falsos positivos”.

Lea también: Estas son las denuncias de Roy Barreras contra el ministro de Defensa