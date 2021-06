En la ciudad-puerto, donde en la tarde de este lunes festivo tuvo lugar una multitudinaria caravana en honor a la memoria del intérprete de ‘¿Quién los mató?’, la Dirección Técnica de Cultura de la Alcaldía Distrital coordina los actos fúnebres para honrar la vida y trayectoria artística de Harold Angulo Vencé, nombre de pila de Junior Jein.

A las 7:00 a.m. de este martes arribó el féretro al aeropuerto de Buenaventura, desde donde partirá en la máquina de Bomberos para recorrer la Avenida Simón Bolívar hasta llegar al Coliseo Roberto Lozano Batalla, donde el obispo, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, oficiará una eucaristía.

Lea también: Ofrecen $250 millones de recompensa por los asesinos del cantante Junior Jein

“Honraremos su memoria y vida artística. Nos acompañarán artistas y músicos de nuestra ciudad y la región para destacar su legado musical y el ejemplo a seguir que dejó en la población juvenil”, dijo el alcalde Víctor Vidal, quien invitó a los bonaverenses a portar pañuelos blancos, usar tapabocas y respetar el distanciamiento social.

Hacia la 12:00 del mediodía llegará a Cali el cuerpo del artista, que será llevado a la Plaza de Toros o Arena Cañaveralejo, donde los caleños podrán rendirle homenaje. En este lugar permanecerá hasta las 3:00 p.m. del próximo miércoles, cuando será conducido al Cementerio Metropolitano del Sur, donde se llevarán a cabo sus exequias.

“El ejercicio de homenaje a Junior Jein no consiste en otra cosa que ser Junior Jein. Junior Jein fue bondad, fue generosidad, fue siempre dar esa mano amiga, la mejor de las conductas, siempre dar esperanza. Quien no pueda replicar esta conducta, no honra a Junior Jein. Así que todos aquellos que aman a Junior Jein, lo único que les piden la familia y amigos es que seamos Junior Jein de hoy en adelante”, manifestó el abogado Ray Charrupi, vocero de la familia del cantante.