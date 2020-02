Los secretos del mejor crítico gastronómico del país

Delgado Otero nació en Bogotá y hace 20 años comenzó su travesía en el mundo gastronómico. Mundo en el cual desea seguir escalando y cosechando logros como el que recibió en noviembre del año pasado, cuando fue galardonado en los premios Gacetas de Colombia con la Cruz de Honor Luis Carlos Galán Sarmiento, como mejor Crítico Gastronómico del País.

“No me esperaba ese reconocimiento, tenía un gran discurso preparado cuando me avisaron, pero al final el único discurso fueron mis lágrimas y agradecimiento. Estaba muy emocionado porque sé que también fui escogido por mi historia de vida”, afirmó el bogotano.

Luego de crecer con dificultades económicas que intentaron interrumpir el camino hacia su pasión, Santiago trabajó desde los 19 años en empresas de alimentos, restaurantes, cafeterías, lugares que siempre lo conectaban con el arte de la cocina.

“Aprendí leyendo, trabajando y conversando con grandes cocineros para entender mejor la gastronomía. Hace 4 años empecé a escribir sobre el tema teniendo en cuenta un grave problema en Colombia: no valoramos la cocina de nuestra tierra”, aseguró Delgado.

Su primer escrito fue sobre una comparación entre hamburguesas artesanales y las industriales que le estaban causando daño. Esa vez llegó aproximadamente a 65 mil lectores en el blog. Desde ese momento comenzó su gusto y carrera como crítico gastronómico.

‘Las críticas de Tato’

“Escribo para los comensales no para los cocineros. Mi intención es que el comensal entienda lo que pasa en la cocina. Además, las personas se dieron cuenta que estaba hablando sobre otras perspectivas, no he visto que una persona se enfrente a un cocinero. A los cocineros nadie les dice la verdad”, mencionó el crítico.

Los protagonistas de sus escritos son restaurantes que son ‘reconocidos’ o ‘exitosos’ porque en ellos descubrió otro inconveniente: gastronomía deshonesta, que son aquellos lugares donde la imagen del restaurante no corresponde con el producto que sirven en la mesa.

“Uno no va a pagar el arriendo cuando visita a un restaurante, uno va por la comida y la experiencia que tiene en el sitio”.

El servicio, la calidez del personal, el ambiente, el mobiliario, la música, la decoración, la carta y, por supuesto, la comida son algunos de los factores que el crítico observa. Asimismo, resalta que cada escrito no tiene la función de destruir sino de construir y aportar a la mejora de los restaurantes.

Actualmente, el bogotano es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Colombia y gerente general de la empresa ‘La Nacional de Logística y Alimentos S.A.S’. Ha sido además jurado de los Premios La Barra en 2018 y 2019 es miembro del comité asesor del mismo.